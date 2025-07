Eduardo diz ter ajudado em apoio de Trump; Boulos vê crime de lesa-pátria

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) debateram nesta segunda-feira (7), durante o programa CNN Arena, sobre o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Trump defendeu Bolsonaro em sua rede social, a Truth Social. O republicano afirmou que o ex-presidente brasileiro está sofrendo um ataque político como aconteceu com ele.

“Estarei assistindo a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, de sua família e de milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil — isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz!”, escreveu Trump.

À CNN, o deputado Eduardo afirmou que as ações da oposição equivalem a uma declaração de que os Estados Unidos são “uma organização criminosa”.

Eduardo também destacou que a mensagem de Trump não defende apenas Bolsonaro, mas faz uma denúncia à perseguição sofrida por todos os seus apoiadores.

“O que a gente busca com as sanções ao Alexandre de Moraes é resgatar a democracia brasileira. Não dá para dizer que você vive em um regime democrático, quando nem mesmo os deputados têm a certeza de que aquilo que votaram e aprovaram não será derrubado no dia seguinte pelo STF (Supremo Tribunal Federal)”, disse Eduardo.

“Espero que esse impacto da declaração do Trump venha a ser positivo. É provável que, nos próximos dias, o Brasil possa experimentar uma sanção contra Moraes. É o que sempre busquei aqui nos EUA, já que no Brasil não existem ferramentas”, acrescentou.

Questionado se a declaração de Trump poderia ter relação com sua articulação política nos Estados Unidos, Eduardo afirmou que acredita ter contribuído com o posicionamento do presidente norte-americano.

“Acredito que há, sim, nossa contribuição, na medida em que levamos os fatos do Brasil ao conhecimento dos norte-americanos, tanto no Executivo quanto, principalmente, no Legislativo, além de também atuar junto à imprensa internacional”, declarou .

Já para Boulos, Donald Trump “é conhecido por ser um bravateiro: um dia impõe taxas, no outro as suspende”.

“O Brasil não é quintal dos Estados Unidos. Os EUA não são instância final de recurso, nem para o Brasil, nem para lugar nenhum do mundo. É uma vergonha”, afirmou Boulos durante o CNN Arena.

Boulos acusou Eduardo Bolsonaro de conspirar contra o país em viagens ao exterior. “Crime de Lesa-pátria”.

“Você vai aos Estados Unidos conspirar contra o Brasil. Diz que é patriota, mas pede para que Donald Trump imponha sanções contra o seu próprio país. Isso é crime de lesa-pátria, previsto na Constituição. Vocês são patriotas da Shopee. Têm que responder por isso”, enfatizou Boulos.

Trump e Bolsonaro

Em publicação feita na Truth Social, o presidente dos EUA não menciona diretamente as ações judiciais contra Jair Bolsonaro, mas fala em perseguição e reafirma a inocência do ex-presidente.

“Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”, disse.

Bolsonaro é réu na ação penal do STF que investiga um plano de golpe após as eleições de 2022. Ele é acusado por cinco crimes, entre eles organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e golpe de Estado.

Caso seja condenado, o ex-presidente pode pegar até 39 anos de prisão, segundo especialistas consultados pela CNN antes do julgamento.

Trump também afirma ter conhecido Bolsonaro e reconhece que ele foi um “líder forte” e um bom negociador. Ambos já trocam elogios desde as eleições de 2018.

Em maio, o ex-presidente chegou a se encontrar com o conselheiro sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, Ricardo Pita. Pouco depois, Bolsonaro afirmou que Trump acompanha o que acontece no Brasil, incluindo a ação do STF.

Bolsonaro está inelegível até 2030 após julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação. O motivo é a realização de uma reunião com embaixadores, em julho de 2022, em que o então presidente atacou, sem provas, o sistema eleitoral.

Posteriormente, o TSE condenou Bolsonaro novamente à inelegibilidade, desta vez por abuso de poder político e econômico durante as cerimônias do Bicentenário da Independência, em 7 de setembro de 2022, durante a campanha eleitoral.

Fonte: CNN

