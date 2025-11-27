Cotidiano
Eduardo Costa será atração nacional do réveillon na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul
Show de duas horas e queima de fogos silenciosa marcarão a virada para 2026
Cruz Azul e Galvez goleiam e estão nas quartas do Estadual
Cruz Azul e Galvez golearam nesta quarta, 26, no Tonicão, e conquistaram as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13.
O Cruz Azul derrotou o Santinha por 9 a 2 e o Galvez “atropelou” os Meninos de Ouro por 10 a 0.
Dois confrontos
Mais duas partidas movimentam a segunda fase do Estadual nesta quinta, 27, a partir das 15 horas, no Tonicão. O Santa Cruz enfrenta a AFEX e Plácido de Castro joga contra o CT do Baixada.
Luiz Antônio termina em 10º na disputa dos 100 livres
Luiz Antônio Jerônimo, da AABB, ficou na 10ª posição na disputa dos 100 metros livres nesta quarta, 26, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, na prova válida pela final B do Campeonato Brasileiro Infantil.
“O Luiz fez o melhor tempo da vida dele com 55:41. O campeonato está fortíssimo e isso serve para mostrar a evolução constante dos atletas”, disse o presidente da Federação Aquática do Estado Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.
Na disputa dos 200 metros peito, Luiz Antônio ficou com a 16ª colocação.
Fecha no sábado
Luiz Antônio Jerônimo fecha no sábado, 29, a participação no Campeonato Brasileiro nas provas dos 50 livres e 100 peito.
Ulisses Torres assume o comando do Rio Branco para o Estadual
Ulisses Torres será o treinador do Rio Branco no Campeonato Estadual de 2026.O presidente do Mais Querido, Gerson Boaventura, vai confirmar a contratação nesta quinta, 27, e apresentação como apurou a reportagem do phdesporteclube.com.br será nesta sexta, 28, às 19 horas, no José de Melo.
Selcimar fechado
O professor Selcimar Maciel será o responsável pela preparação física do Rio Branco. Ulisses Torres e Selcimar Maciel trabalharam juntos na conquista do Estadual de 2023, o último título do Estrelão.
No dia 15
A preparação do Rio Branco para o Campeonato Estadual vai ser iniciada no dia 15 de dezembro. Os jogadores importados pelo clube começam a desembarcar na capital acreana no dia 10 de dezembro.
