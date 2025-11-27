Eduardo Costa será atração nacional do réveillon na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul

A festa de réveillon no Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, terá como grande atração nacional o cantor Eduardo Costa. O evento será promovido por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura do município. O artista promete um show de cerca de duas horas, abrindo o ano de 2026 com seus sucessos românticos.

“Está confirmado o show do Eduardo Costa para o réveillon na Arena do Juruá“, afirmou Mario Neto, um dos organizadores da celebração.

O tradicional show pirotécnico com fogos coloridos e sem estampido também está garantido, mantendo o formato silencioso já adotado nos últimos anos. “Será um réveillon inesquecível aqui em Cruzeiro do Sul, nessa parceria com o governo do Estado”, destacou o prefeito Zequinha Lima.