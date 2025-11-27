Conecte-se conosco

Eduardo Costa será atração nacional do réveillon na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul

Publicado

17 minutos atrás

em

Show de duas horas e queima de fogos silenciosa marcarão a virada para 2026

A festa de réveillon no Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, terá como grande atração nacional o cantor Eduardo Costa. O evento será promovido por meio de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura do município. O artista promete um show de cerca de duas horas, abrindo o ano de 2026 com seus sucessos românticos.

“Está confirmado o show do Eduardo Costa para o réveillon na Arena do Juruá“, afirmou Mario Neto, um dos organizadores da celebração.

O tradicional show pirotécnico com fogos coloridos e sem estampido também está garantido, mantendo o formato silencioso já adotado nos últimos anos. “Será um réveillon inesquecível aqui em Cruzeiro do Sul, nessa parceria com o governo do Estado”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Cotidiano

Cruz Azul e Galvez goleiam e estão nas quartas do Estadual

Publicado

19 minutos atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Cruz Azul fez um grande jogo e avançou no torneio

Cruz Azul e Galvez golearam nesta quarta, 26, no Tonicão, e conquistaram as classificações para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-13.

O Cruz Azul derrotou o Santinha por 9 a 2 e o Galvez “atropelou” os Meninos de Ouro por 10 a 0.

Dois confrontos

Mais duas partidas movimentam a segunda fase do Estadual nesta quinta, 27, a partir das 15 horas, no Tonicão. O Santa Cruz enfrenta a AFEX e Plácido de Castro joga contra o CT do Baixada.

Cotidiano

Luiz Antônio termina em 10º na disputa dos 100 livres

Publicado

21 minutos atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Foto FAEA: Luiz Antônio e Ricardo Sampaio no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro

Luiz Antônio Jerônimo, da AABB, ficou na 10ª posição na disputa dos 100 metros livres nesta quarta, 26, no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, na prova válida pela final B do Campeonato Brasileiro Infantil.

“O Luiz fez o melhor tempo da vida dele com 55:41. O campeonato está fortíssimo e isso serve para mostrar a evolução constante dos atletas”, disse o presidente da Federação Aquática do Estado Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

Na disputa dos 200 metros peito, Luiz Antônio ficou com a 16ª colocação.

Fecha no sábado

Luiz Antônio Jerônimo fecha no sábado, 29, a participação no Campeonato Brasileiro nas provas dos 50 livres e 100 peito.

Cotidiano

Ulisses Torres assume o comando do Rio Branco para o Estadual

Publicado

22 minutos atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Foto PHD: Ulisses Torres terá a missão de formar um time competitivo para disputa do Acreanão

Ulisses Torres será o treinador do Rio Branco no Campeonato Estadual de 2026.O presidente do Mais Querido, Gerson Boaventura, vai confirmar a contratação nesta quinta, 27, e apresentação como apurou a reportagem do phdesporteclube.com.br será nesta sexta, 28, às 19 horas, no José de Melo.

Selcimar fechado

O professor Selcimar Maciel será o responsável pela preparação física do Rio Branco. Ulisses Torres e Selcimar Maciel trabalharam juntos na conquista do Estadual de 2023, o último título do Estrelão.

No dia 15

A preparação do Rio Branco para o Campeonato Estadual vai ser iniciada no dia 15 de dezembro. Os jogadores importados pelo clube começam a desembarcar na capital acreana no dia 10 de dezembro.

