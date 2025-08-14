Brasil
Eduardo Bolsonaro alerta sobre mais sanções dos EUA e até mais tarifas
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) espera novas sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras e, possivelmente, até mais tarifas devido ao que chamou de crise institucional deflagrada pelo tratamento do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em uma entrevista no escritório da Reuters em Washington nesta quinta-feira (14), após reuniões com autoridades norte-americanas de alto escalão, o parlamentar afirmou não ver como o Brasil possa negociar uma redução de tarifas sem concessões do STF.
“Os ministros do Supremo Tribunal têm que entender que perderam o poder”, disse ele. “Não existe cenário em que a Suprema Corte saia vitoriosa desse imbróglio todo. Eles estão tendo um conflito com a maior potência econômica do mundo.”
A atuação de Eduardo Bolsonaro em Washington o colocou no centro das tensões bilaterais depois que Trump impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e aplicou sanções financeiras a Moraes, exigindo o fim do que chamou de uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente brasileiro.
Jair Bolsonaro está atualmente sendo julgado pelo STF por uma suposta conspiração para reverter as eleições de 2022, que ele perdeu. O ex-presidente nega qualquer irregularidade.
Eduardo Bolsonaro descreveu as tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros como carne bovina, café, peixe e calçados como um “remédio amargo” destinado a conter o que classificou de ofensiva legal descontrolada contra o ex-presidente.
“Tenho alertado a todos aqueles que pretendem tratar isso apenas pela ótica comercial. Isso não vai funcionar”, disse o deputado. “É por isso que tenho dito: tem que ser dada uma primeira sinalização aos Estados Unidos de que a gente está resolvendo essa crise institucional.”
O Departamento de Estado dos EUA aumentou a pressão sobre o Brasil na quarta-feira (13) ao anunciar revogações e restrições de vistos a várias autoridades do país e a seus familiares devido à participação no programa Mais Médicos, que envolvia médicos cubanos.
Eduardo Bolsonaro disse esperar que essas restrições atinjam em breve o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e, provavelmente, a ex-presidente Dilma Rousseff, que estiveram à frente do programa.
Dilma foi chefe da Casa Civil e sucessora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após seu segundo mandato, que terminou em 2010. Representantes de Padilha e Dilma não responderam imediatamente a pedidos de comentários.
Lula rejeitou as recentes exigências de Trump como uma afronta à soberania nacional e se recusou a “humilhar-se” com uma ligação para a Casa Branca. Em uma entrevista à Reuters na semana passada, ele chamou Eduardo Bolsonaro e seu pai de “traidores” por, segundo ele, incitarem a intervenção de Trump.
O STF está investigando os Bolsonaro por terem recorrido à Casa Branca. Moraes intensificou as medidas contra o ex-presidente, colocando-o em prisão domiciliar e proibindo contato com seu filho nos EUA ou com autoridades estrangeiras.
O deputado afirmou que o setor agropecuário brasileiro, que apoia Bolsonaro, tem se posicionado favoravelmente à sua atuação nos EUA. Segundo Eduardo Bolsonaro, o agro avalia que “vale a pena” eventuais perdas financeiras para que o país possa “resgatar a normalidade institucional”.
Na entrevista desta quinta-feira em Washington, Eduardo Bolsonaro disse esperar uma resposta dos EUA a essa repressão, incluindo sanções contra a esposa de Moraes, uma advogada de destaque no Brasil. Bolsonaro também disse que poderia ver “mais” tarifas sobre produtos brasileiros no futuro.
O deputado, que se mudou em março para os Estados Unidos em um esforço para obter o apoio de Trump a seu pai, disse que tem defendido sanções visando Moraes e sua família. Com relação às tarifas, disse que as via como uma “última alternativa”.
Ele disse que sanções imediatas dos EUA contra outros ministros do STF parecem improváveis, dado o foco em isolar Moraes, a quem ele chamou de “gangster” e comparou a um “psicopata” e “mafioso”.
O STF não respondeu de imediato a um pedido de comentário.
Em uma entrevista à Reuters no mês passado, Jair Bolsonaro disse que esperava que seu filho eventualmente buscasse a cidadania norte-americana para evitar retornar ao Brasil.
Eduardo Bolsonaro recusou-se a comentar os detalhes de seu status de imigração, mas disse que ele e sua família tinham permissão para permanecer nos Estados Unidos “por um bom tempo”, e deixou a porta aberta para buscar asilo e, eventualmente, cidadania.
Com relação à corrida presidencial de 2026, disse que o candidato da direita é seu pai, mas que ele estaria disposto a apoiar quem Jair Bolsonaro escolhesse. Falou também que não ambiciona ser presidente da República, mas que aceitaria a “missão”, caso fosse a vontade de seu pai. “Se for uma missão dada pelo meu pai… eu sim aceitaria o desafio.”
Jair Bolsonaro está inelegível para o pleito de 2026 após ter sido condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Setor agrícola do Acre amplia área plantada e projeta safra de 194.212 toneladas em julho, aponta IBGE
A Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri) tem trabalhado em diversas linhas de aproximação e apoio ao produtor, com medidas que garantem a eficácia das ações
O setor agrícola do Acre mostra sinais consistentes de crescimento em 2025. Dados recentes apontam que a área plantada no estado passou de 63.988 hectares em 2024 para 64.493 hectares até julho deste ano, um acréscimo de mais de 500 hectares, segundo dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo IBGE.
A produção também registrou avanço expressivo: enquanto em todo o ano de 2024 foram colhidas 186.688 toneladas, até julho de 2025 já foram contabilizadas 194.212 toneladas, superando o volume do ano anterior em apenas seis meses.
Os números refletem o fortalecimento da atividade agrícola no estado, com impacto direto na economia, geração de empregos e segurança alimentar. O levantamento revela que o produto que puxa o aumento na produção é a laranja, com 5.245 toneladas e, em seguida, o milho, com 123.855 toneladas produzidas.
A safra conta ainda com as seguintes produções:
Arroz em casca: 4.339 toneladas;
Banana – 87.907 toneladas;
Café – 4.921 toneladas;
Cana-de-açúcar – 10.320 toneladas;
Feijão – 2.892 toneladas;
Fumo – 113 folhas;
Laranja – 5.245 toneladas;
Mandioca – 508.522 – toneladas;
Milho – 123.855 toneladas;
Soja – 63.138 toneladas.
Investimento
A Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (Seagri) tem trabalhado em diversas linhas de aproximação e apoio ao produtor, com medidas que garantem a eficácia das ações, desde a produção até o escoamento desses produtos. Uma dessas medidas tem como parceiro o Programa REM Acre – Fase II, que entrega materiais e equipamentos visando atender às necessidades dos produtores rurais.
O titular da Seagri, José Luis Tchê, acredita que o diálogo aberto com o segmento tem garantido os índices que mostram que o governo tem feito a diferença: “Eu ando muito empolgado e só tem um segredo para tudo o que vem acontecendo, que é dialogar com o produtor e a produtora. A gente vai dialogando, a gente vai conversando com os técnicos, a gente vai procurando ideias. Eu gosto muito de ouvir para a gente poder avançar.”
Para o governador Gladson Camelí, a previsão de safra para este ano reforça o que já estamos vendo no campo: o pequeno produtor acreano está mais forte, mais preparado e mais valorizado.
“Isso é resultado de um trabalho contínuo do governo do Estado, que tem investido em maquinários, capacitações e políticas públicas voltadas para quem realmente faz a agricultura acontecer. Cada hectare cultivado, cada tonelada colhida, representa não só alimento na mesa, mas também dignidade, geração de renda e desenvolvimento para as nossas comunidades. Vamos seguir apoiando quem planta, colhe e transforma o Acre com trabalho e esperança.”
Trump diz que processo contra Bolsonaro é ‘horrível’ e classifica o Brasil como ‘péssimo parceiro comercial’
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Brasil nesta quinta-feira 14, em uma entrevista coletiva na Casa Branca. O republicano disse que o País “tem sido um péssimo parceiro comercial” e defendeu novamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificando o processo que ele enfrenta no Supremo Tribunal Federal como “execução política”.
Ao falar sobre a relação comercial entre os dois países, Trump acusou o Brasil de impor tarifas desproporcionais sobre produtos americanos – o que não é verdade. “O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas. Como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que nós cobramos, e, basicamente, nós nem estávamos cobrando nada”, afirmou.
A nova tarifa de 50% anunciada por Washington atinge produtos brasileiros em setores estratégicos e, segundo Trump, é uma resposta direta ao que ele considera práticas injustas do Brasil. A medida foi anunciada no contexto de declarações públicas de Trump em apoio a Bolsonaro — ligando questões econômicas ao cenário político brasileiro.
Trump declarou que tem uma relação pessoal com Bolsonaro e que confia em sua “honestidade”. “Quando eles pegam um presidente e o colocam na prisão… Eu conheço esse homem. Eu sou bom em avaliar pessoas. Acho que ele é um homem honesto. Acho que o que fizeram é uma coisa horrível. Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com Bolsonaro.”
Além de criticar o Brasil, Trump afirmou não estar preocupado com a aproximação do País com a China, nem com a de outros vizinhos, como o México. “Eles podem fazer o que quiser”, disse, ressaltando que, em sua visão, a economia americana está “impressionando todo mundo, incluindo a China”.
Pacote anti-tartifaço
Na manhã da quarta-feira 13, o presidente Lula (PT) apresentou um pacote emergencial de medidas para mitigar os efeitos da sobretaxa. No centro das ações está uma medida provisória que cria uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para empresas que perderam competitividade com a nova política comercial norte-americana.
O plano anunciado no Palácio do Planalto prevê ainda a ampliação das compras públicas, com prioridade para produtos perecíveis que ficaram sem destino externo, e o adiamento por até dois meses no pagamento de tributos e contribuições federais, além de incentivos para que empresas busquem novos mercados.
Receita Federal apreende R$ 250 mil em mercadorias ilegais em transportadora de Boa Vista
Entre os itens estavam 50 canetas do medicamento Mounjaro, avaliadas em R$ 100 mil, além de cigarros, bebidas alcoólicas e roupas falsificadas
A Receita Federal apreendeu, nesta terça-feira (12), 50 canetas emagrecedoras do medicamento Mounjaro, avaliadas em R$ 100 mil, durante operação de combate ao contrabando e descaminho em uma transportadora de Boa Vista (RR).
Além do medicamento, que contém tirzepatida — substância usada no tratamento da obesidade e no controle da taxa de açúcar no sangue — foram encontrados cigarros, bebidas alcoólicas e roupas falsificadas, com valor estimado em R$ 150 mil.
As mercadorias, distribuídas em 35 volumes e destinadas a diversos estados do país, totalizam R$ 250 mil. A suspeita é de que a transportadora estivesse sendo utilizada para o escoamento de produtos irregulares. Todo o material foi encaminhado ao depósito da Receita Federal na capital.
