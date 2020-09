O edital do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior (Revalida) 2020 está publicado na edição desta sexta-feira(11) do Diário Oficial da União (D.O.U). Pelo Twitter, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou a data das provas. “O edital do Revalida 2020 está publicado hoje pelo Inep [ Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ] no D.O.U. A prova será aplicada no dia 6 de dezembro e o prazo para inscrição na primeira etapa será entre os dias 21 de setembro e 2 de outubro”, ressaltou.

O Revalida é aplicado aos médicos formados por instituição de educação superior estrangeira para a revalidação dos diplomas dos médicos que queiram atuar no Brasil. Criado em 2011, a prova teve sete edições e desde 2017 não é aplicado.

Comentários