Éden Barros faz avaliação positiva da participação do Atlético na 2ª Divisão

O diretor de futebol do Atlético, Éden Barros, fez uma avaliação positiva da participação do Atlético no Campeonato Estadual da 2ª Divisão.

“Conseguimos resgatar a credibilidade do Atlético. Tínhamos como meta também à volta para a primeira divisão, fizemos dois jogos bem equilibrados contra o Santa Cruz e infelizmente o acesso não veio”, declarou Éden Barros.

Gastos dentro do limite

Segundo Éden Barros, o elenco foi montado sem estourar o limite financeiro e isso merece ser destacado.

“Poderíamos ter contratados mais atletas fora do Estado. Queríamos um time ainda mais forte, mas a atual diretoria vem organizando o clube e o planejamento precisava ser cumprindo”, afirmou o diretor.

Fechar pagamento

A diretoria do Atlético paga nesta quinta, 2, a última parcela do acerto realizado com os atletas e comissão técnica para disputa do Campeonato Estadual.

“Tivemos o Atlético funcionando dentro e fora do gramado. A estrutura do clube funcionou e a diretoria vai fechar o pagamento”, disse Éden Barros.

