Éden Barros faz avaliação positiva da participação do Atlético na 2ª Divisão
O diretor de futebol do Atlético, Éden Barros, fez uma avaliação positiva da participação do Atlético no Campeonato Estadual da 2ª Divisão.
“Conseguimos resgatar a credibilidade do Atlético. Tínhamos como meta também à volta para a primeira divisão, fizemos dois jogos bem equilibrados contra o Santa Cruz e infelizmente o acesso não veio”, declarou Éden Barros.
Gastos dentro do limite
Segundo Éden Barros, o elenco foi montado sem estourar o limite financeiro e isso merece ser destacado.
“Poderíamos ter contratados mais atletas fora do Estado. Queríamos um time ainda mais forte, mas a atual diretoria vem organizando o clube e o planejamento precisava ser cumprindo”, afirmou o diretor.
Fechar pagamento
A diretoria do Atlético paga nesta quinta, 2, a última parcela do acerto realizado com os atletas e comissão técnica para disputa do Campeonato Estadual.
“Tivemos o Atlético funcionando dentro e fora do gramado. A estrutura do clube funcionou e a diretoria vai fechar o pagamento”, disse Éden Barros.
CBFS divulga os grupos e tabela da 17ª Copa Norte
O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou os grupos e a tabela da 17ª Copa Norte, competição programada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês. O torneio terá nove equipes na disputa e o campeão vai representar a região na Supercopa.
Fórmula de disputa
As equipes irão jogar entre si dentro dos seus grupos e os dois primeiros avançam para a disputa das semifinais. Os vencedores disputam o título da Copa.
“A fórmula de disputa é simples. Vamos ter uma grande competição”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Grupos da Copa Norte
A
Corinthians (AC)
Café com Leite(AC)
Abílio Nery (AM)
Náutico (AM)
Vivaz (RR)
B
Fluminense da Bahia (AC)
Constelação (RR)
Grêmio da Amazônia (AM)
Sartore (AP)
1ª rodada
Vivaz x Café com Leite
Constelação x Grêmio da Amazônia
Sartore x Fluminense da Bahia
Corinthians x Abílio Nery
No dia 19, a partir das 10 horas, no ginásio do Sesc
Copa Acre de Futebol 7 Feminino começa e Santos conquista avança
Começou nessa quarta, 1º de outubro, na quadra do Tangará, a Copa Acre de Futebol 7 Soçaite feminino com três partidas. O Santos derrotou o Borussia por 3 a 1 e avançou no torneio.
A Assermurb, uma das favoritas ao título, goleou o Calafate por 4 a 0 e a equipe do 6 de Agosto bateu o Villa Real por 3 a 2 em um confronto muito disputado.
Sequência no masculino
A primeira fase da Copa Acre de Futebol 7, no masculino, terá sequência nesta quinta, a partir das 19 horas, na quadra da Getúlio Vargas. Futebol das Estrelas e Villa abrem a programação. Na sequência os confrontos são: Fox Millan x Geraldão e Estação Vip x Amigos do Doka.
Adesg e PSC disputam o último confronto das quartas da Série B
Adesg e PSC fazem nesta quinta, 2, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, o último confronto da fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o classificado será definido na prorrogação ou nas penalidades.
Capixaba espera
Capixaba eliminou o Rio Branco e espera o vencedor do confronto entre Adesg e PSC para disputar uma das semifinais do Campeonato Estadual da Série B. Na disputa pela outra vaga na final será entre Epitaciolândia e Villa City.
