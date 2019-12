Almeida destacou que muitos desses políticos ainda estão eleitos tirando proveito do Acre

O deputado estadual Neném Almeida (Solidariedade) se manifestou acerca do polêmico assunto da aposentadoria de ex-governador no Acre, após os ex-chefes de estado recorrerem na justiça em busca de manter o benefício. Segundo ele, esse tipo de atitude é uma ‘vergonha’.

“Na minha opinião é uma vergonha políticos recorrerem na justiça para ganhar aposentadoria. A pessoa fica quatro anos no governo, usufruindo do bom e do melhor e após o mandato ficar ganhando R$ 35 mil pelo resto da vida”, declarou.

Neném destacou que enquanto uns dispõe dessas regalias, os verdadeiros trabalhadores lutam diariamente no sol para ganhar apenas um salário mínimo. “Eles só podem se aposentar após 40 anos de contribuição, ou aos 65 anos”, ressaltou dizendo:

“Esses são os que se dizem políticos que querem o bem do Acre, tem deles se até aposentadoria do senado tem. O pior de tudo é que alguns ainda estão eleitos tirando proveito do nosso Estado”, encerrou.

