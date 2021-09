“É uma honra comemorar essa data ao lado da minha gente”, diz Nicolau ao celebrar o aniversário de Cruzeiro do Sul

Ao lado do governador Gladson Cameli, do vice major Rocha e do prefeito Zequinha Lima, anfitrião do evento, o presidente da Assembleia Legislativa deputado, Nicolau Júnior participou na manhã desta terça-feira (28)do ato simbólico em comemoração aos 117 anos de Cruzeiro do Sul.

Ao som da banda de música do 61 BIS, as autoridades hastearam as bandeiras do Brasil, do Acre e de Cruzeiro do município.

Nascido em Cruzeiro do Sul, Nicolau Júnior fez questão de está presente na solenidade, que apesar de ter ocorrido sem a presença de público, por causa da pandemia, simbolizou o orgulho de todo o povo cruzeirense.

“Para mim é um orgulho ocupar a presidência do legislativo do nosso Estado e está aqui, na minha cidade, celebrando essa data. É uma honra estar ao lado da minha gente. Infelizmente, por causa da pandemia, não foi possível encher de famílias esse local, como sempre aconteceu. Mas quero deixar aqui meu fraterno abraço a todos os meus conterrâneos e dizer que certamente, no próximo ano, vamos pôde comemorar juntos”, disse Nicolau.

A solenidade aconteceu em frente à Catedral e teve a participação do comandante do 61 BIS, TC Carlos Augusto.