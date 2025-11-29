Extra
É TETRA! Flamengo vence Palmeiras com gol de Danilo e conquista título da Libertadores
Com gol de cabeça no segundo tempo, Rubro-Negro supera o Alviverde em Lima, quebra a hegemonia dos rivais e se isola como o maior campeão brasileiro da América
O Flamengo escreveu mais um capítulo glorioso e inédito em sua história continental. Em uma final tensa e disputada no Estádio Monumental de Lima, no Peru, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 e conquistou a Copa Libertadores de 2025. O gol solitário do lateral Danilo garantiu ao clube carioca o posto isolado de maior vencedor brasileiro da competição, alcançando o quarto título e deixando para trás o próprio rival paulista, além de Santos, São Paulo e Grêmio.
Tensão, faltas e equilíbrio inicial
A primeira etapa foi marcada mais pelo nervosismo e pela imposição física do que pela técnica refinada. O Palmeiras, dono da melhor campanha da competição, encontrou dificuldades para impor seu ritmo diante de um Flamengo bem postado defensivamente. O jogo foi truncado, com muitas faltas e cartões amarelos distribuídos para ambos os lados, incluindo Raphael Veiga e Arrascaeta.
Apesar do equilíbrio na posse, o Flamengo criou as oportunidades mais perigosas nos 45 minutos iniciais. Bruno Henrique e Samuel Lino levaram perigo à meta de Carlos Miguel com finalizações que passaram muito perto, arrancando o “uh” da torcida. O Palmeiras tentava responder em velocidade com Vitor Roque, mas a defesa rubro-negra, liderada por Léo Pereira e Varela, conseguiu neutralizar as investidas, levando o placar zerado para o intervalo.
A bola parada define a América
No segundo tempo, o cenário mudou. O Flamengo voltou mais agressivo e passou a rondar a área alviverde com mais frequência. A insistência foi premiada aos 16 minutos. Em uma jogada de bola parada, Arrascaeta cobrou escanteio com precisão pelo lado direito. Danilo, aparecendo como elemento surpresa na entrada da pequena área, subiu mais que a defesa e cabeceou no canto esquerdo, sem chances para Carlos Miguel. O gol explodiu a parte rubro-negra do estádio e obrigou o Palmeiras a sair para o tudo ou nada.
Pressão alviverde e o drama final
Em desvantagem, o Palmeiras se lançou ao ataque, promovendo as entradas de Felipe Anderson e Facundo Torres. O time paulista criou chances claras para empatar, transformando os minutos finais em um verdadeiro drama. Aos 24 minutos, Murilo desperdiçou uma oportunidade incrível após ajeitada de Flaco López. Já aos 43, foi a vez de Vitor Roque finalizar por cima do gol em um lance confuso na área.
O Flamengo, apostando nos contra-ataques, quase ampliou nos acréscimos quando Everton Cebolinha carimbou a trave em cobrança de falta. No último suspiro do jogo, aos 49 minutos, Andreas Pereira cobrou falta venenosa para a área, mas o goleiro Rossi operou um milagre, garantindo a vitória e a taça.
Com o triunfo, o Flamengo não apenas levanta o troféu, mas também garante uma premiação de US$ 24 milhões, vaga na Copa Intercontinental deste ano e carimba o passaporte como o primeiro classificado do continente para o Mundial de Clubes de 2029.
Adolescente é apreendido após perseguição e confronto entre facções no Segundo Distrito de Rio Branco
Militares do 2º BPM interceptaram dupla armada que fugia em alta velocidade; um dos suspeitos conseguiu escapar pela mata.
Uma ação do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos e na retirada de uma arma de fogo de circulação durante um confronto entre organizações criminosas na noite desta sexta-feira (28), no Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.
A guarnição foi acionada via COPOM após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois homens em uma motocicleta Honda XRE vermelha, placa QWN-9I57, transitando em alta velocidade. A dupla tentou fugir e chegou a ultrapassar os 140 km/h, dando início a uma perseguição.
Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu. Segundo a polícia, o adolescente que pilotava o veículo ainda apontou uma arma para os militares, mas acabou rendido. O comparsa conseguiu escapar entrando em uma área de mata.
O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado, juntamente com a motocicleta e a arma de fogo, para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotados os procedimentos legais.
Ônibus escolar perde direção e desce ribanceira na AC-40; crianças passam por susto, mas ninguém fica gravemente ferido
Falha mecânica teria provocado o acidente; alunos e funcionários foram levados ao hospital para avaliação
Um ônibus escolar da Escola Domingos Galdino, pertencente à Secretaria Municipal de Educação de Plácido de Castro, viveu momentos de tensão na tarde desta sexta-feira (28), após a barra de direção se romper enquanto o veículo trafegava nas proximidades do Triunfo, na rodovia AC-40.
O coletivo transportava crianças da unidade de ensino para a zona rural quando o motorista perdeu o controle devido à falha mecânica. Sem conseguir direcionar o veículo, ele saiu da pista e desceu uma pequena ribanceira, parando apenas no sangradouro de um açude. A parte frontal do ônibus atingiu a barragem, quebrando vidros e causando danos ao motor.
Apesar do susto, não houve feridos graves. Algumas crianças foram encaminhadas ao Hospital Dr. Manoel Marinho Monte para avaliação, mas as informações preliminares indicam apenas escoriações leves entre alunos, motorista e funcionários.
A rápida reação do condutor foi decisiva para evitar que o veículo caísse dentro do açude, o que poderia ter provocado uma tragédia. Todos seguem em observação por precaução e não há risco de morte.
As causas da falha na barra de direção ainda serão investigadas. A administração municipal deve avaliar as condições da frota escolar para impedir novos incidentes.
PM apreende droga e prende suspeito por tráfico internacional no ramal do Polo, em Brasileia
A equipe de Policiamento de Trânsito do 5° Batalhão da Polícia Militar realizou, na tarde desta quarta-feira, uma abordagem que resultou na prisão de um homem por tráfico internacional de drogas, no ramal do Polo, próximo à fábrica de asfalto do Deracre, em Brasiléia.
Durante a ação, os policiais avistaram um motociclista conduzindo uma moto estrangeira, modelo Pop, de cor branca e sem placa. Ao perceber a presença da guarnição, o suspeito tentou retornar, mas foi alcançado e abordado imediatamente.
Ao ser questionado, o condutor afirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e também não apresentou documentação da motocicleta. Os militares observaram ainda que ele carregava uma sacola da empresa Natura. Perguntado sobre o conteúdo, o homem disse tratar-se de uma encomenda para um amigo, mas afirmou desconhecer o que havia dentro.
Durante a revista, os policiais encontraram dentro da sacola uma substância com características de maconha. Confrontado, o suspeito confessou que entregaria a droga a um amigo que mora no próprio ramal do Polo, local onde ocorreu a abordagem. Ele também afirmou que havia recebido o entorpecente no lado boliviano da fronteira.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por tráfico internacional de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, responsável pela investigação do caso.
A motocicleta irregular foi recolhida pelo guincho e levada ao pátio do Detran, em razão das infrações de trânsito constatadas durante a ocorrência.
A Polícia Militar reforça que seguirá intensificando o policiamento na região de fronteira para combater crimes transnacionais e garantir a segurança da população.
