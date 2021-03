Preocupado com o boletim da Secretaria de Saúde do Acre divulgado ontem (28), que trouxe a confirmação de quase mil mortes por Covid-19 em todo estado, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), disse que mais do que nunca é preciso reforçar o papel de cada um na prevenção da doença e o sentimento de que, unidos, os acreanos poderão vencer a guerra contra a Covid-19.

O parlamentar frisou que a situação é grave não só na capital acreana, mas também no interior do Estado. Ressaltou ainda que Cruzeiro do Sul registrou 12 óbitos no último final de semana.

“É preciso que a população esteja consciente de que a pandemia não acabou. Neste momento, o objetivo deve ser aumentar não só as medidas de distanciamento social, mas também a efetividade desse distanciamento. Esperamos seguir aliando as ações do poder público e as ações individuais da população para superarmos da melhor maneira possível a pandemia no Acre”, enfatizou Nicolau Júnior.

