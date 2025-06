“É perseguição”: Moradores da Resex Chico Mendes denunciam abusos do ICMBio em encontro com políticos; veja vídeos

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança nesta quarta-feira, 25, nas obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, no centro de Rio Branco. Os serviços seguem com foco na segurança da população e na durabilidade da estrutura, que é uma importante travessia para pedestres. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destaca o compromisso do governo com a segurança e a agilidade na execução dos serviços.

“A passarela Joaquim Macedo é uma travessia importante no centro da cidade. Estamos trabalhando com responsabilidade para entregar uma estrutura reforçada, segura e durável, pensando também nas futuras manutenções. O objetivo é garantir tranquilidade para quem utiliza esse caminho todos os dias”, afirmou.

Nesta etapa, as equipes atuam com o apoio de máquinas e estruturas metálicas em diversas frentes. Já foi instalada a escada de marinheiro, que permite o acesso seguro ao para-raios e facilita futuras manutenções. Também foi realizada a limpeza da orla com escavadeira hidráulica, preparando o local para a implantação da cortina metálica, que reforçará a base do talude.

Estão em andamento o corte e a dobra das armaduras das estacas, que serão concretadas no entorno do bloco de fundação do pilar. A estrutura metálica tubular, que dará acesso aos estais da passarela, também está sendo montada. Além disso, foram instalados tapumes e sinalização de atenção na área da orla, garantindo a segurança de pedestres e trabalhadores durante a execução da obra.

O coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Carlos Batista, também acompanha a obra, oferecendo suporte técnico e monitorando o andamento dos serviços. A presença do órgão reforça o compromisso com a segurança de quem circula e trabalha nas proximidades da estrutura.

“A Defesa Civil está junto com o Deracre acompanhando todas as etapas da obra, priorizando a segurança das pessoas e dos estabelecimentos do entorno. Nosso trabalho é garantir que tudo seja executado com qualidade e dentro dos critérios técnicos”, ressaltou o coordenador da Defesa Civil.

O governo do Acre segue atuando com equipes especializadas, garantindo que a obra seja concluída com qualidade, responsabilidade e foco no bem-estar da população.

