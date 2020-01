uma pessoa não identificada teria ligado o jovem Yuri, solicitando uma entrega de rapé. Ao chegar no local dois homens em uma motocicleta teria se aproximado e efetuado os disparos contra o rapaz.

Com Informações do Juruá em Tempo

Na manhã desta quinta-feira, 23, uma tentativa de homicídio foi registrada em Cruzeiro do Sul. A vítima, o jovem Yuri Cassiano, 19 anos, foi alvo de quatro disparos de arma de fogo no momento em que fazia uma entrega de rapé no bairro João Alves.

Segundo Cassiano, uma pessoa não identificada teria ligado para ele, por volta das 8 horas da manhã, solicitando uma entrega de rapé. Ao chegar no local e entregar o produto para o encomendador, dois homens em uma motocicleta teria se aproximado e efetuado os disparos contra o rapaz.

Após a ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a vítima foi encaminhada ao Hospital do Juruá e deve passar por procedimento cirúrgico.

O delegado de Polícia Civil, Alexnaldo Batista disse que o caso agora deve ser investigado e o jovem deve ser ouvido.

“Neste momento iremos aguardar a recuperação da vítima. A Polícia Civil já iniciou as investigações e estamos nas ruas, tentando localizar os autores do crime. Vale ressaltar que até o momento não identificamos vinculo do jovem com facção criminosa, mas as investigações seguirão e brevemente teremos esse caso elucidado”, finalizou.

Comentários