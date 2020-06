O acusado foi preso e verificado que estava embriagado, bem como e não possui habilitação para dirigir, infringindo ainda diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

REDAÇÃO JURUÁ ONLINE

Um homem foi preso no final da tarde de sábado (13) após dirigir embriagado e tentar contra a vida de pedestres e dos policiais que efetuaram a abordagem, jogando o veículo contra a guarnição, em uma tentativa de atropelá-los. Com manobras bruscas, o motorista tentou por diversas vezes derrubar a equipe do Giro, que realizava o acompanhamento em motocicletas.

A PM recebeu a denuncia de moradores do bairro Aeroporto Velho, informando que o condutor estava realizando manobras perigosas no bairro, colocando em risco a vida de pedestres, condutores e moradores do local.

Ao se deslocar par ao local e encontrar o acusado, os policiais deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o acusado empreendeu fuga por diversas ruas da cidade, em alta velocidade.

O condutor do carro chegava a frear o veículo e acelerar, com a intenção de fazer os policiais se baterem. Foram acionadas todas as demais viaturas para ajudar na captura do homem, quando em uma rua ele parou, e deu uma ré, arremessando o carro contra os policiais em uma clara tentativa de homicídio, chegando a lesionar alguns integrantes da equipe.

O homem foi interceptado pelo pelotão de trânsito, e ainda neste momento o motorista voltou a jogar o veículo contra outro policial que descia para realizar a abordagem, lesionando o pé do agente de segurança e danificando a porta da viatura. O acusado foi preso e verificado que estava embriagado, bem como e não possui habilitação para dirigir, infringindo ainda diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O homem foi conduzido a delegacia juntamente com o passageiro que estava com ele no veículo.

A família do acusado procurou a equipe de reportagem e alega que não houve tentativa de homicídio, segundo eles o acusado deve responder por lesão corporal simples e por não portar habilitação, de acordo com o entendimento da delegacia. Eles enfatizam que o condutor não portava arma de fogo e fugiu da abordagem ao ver armas apontadas para o veículo.

A família alega ainda que dentro do carro estavam dois adultos no banco da frente e duas mulheres e uma criança de três anos no banco de trás, negando as acusações de direção perigosa.

Eles enfatizam ainda que o homem fugiu ao ficar nervoso por não possuir habilitação e medo de perder o veículo. Eles alegam que o momento que o carro voltou de ré foi no momento que o condutor fazia uma curva, para pedir ajuda na casa do pai, e o veículo falhou, vindo a descer a ladeira e atingir os policiais.

Comentários