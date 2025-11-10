Flash
Durante a COP30, Acre apresenta experiência pioneira de repartição de benefícios em programas de REDD+
O modelo de repartição de benefícios do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) ganhou espaço na COP30, em Belém, no Pará, nesta segunda-feira, 10.
Considerada uma das experiências mais consolidadas do Brasil em políticas climáticas, o modelo foi compartilhado no maior evento global sobre mudanças climáticas com o objetivo de mostrar os avanços do Acre na atualização da Estratégia de Repartição de Benefícios do ISA Carbono, parte integrante do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais, o Sisa.
Segundo a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Jaksilande Araújo, responsável pela apresentação do painel, a atualização da Estratégia de Repartição de Benefícios do ISA Carbono reforça o compromisso do governo do Acre com a governança climática transparente, a integridade ambiental e a valorização das pessoas que vivem na floresta.
“É uma grande satisfação apresentar este painel na COP30, um espaço onde o Acre apresenta resultados concretos e construções coletivas”, destacou.
Ao mediar o painel, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, declarou que este modelo representa um avanço técnico e também um marco político e social na trajetória de 15 anos do Sisa, culminando no estabelecimento por meio de Decreto Governamental a nova estratégia que garante a aplicação de 72% dos recursos provenientes dos resultados da redução das emissões diretamente aos beneficiários do sistema.
“Hoje, o Acre apresenta ao mundo o resultado de um processo que aprimorou os critérios de elegibilidade, transparência e inclusão com a atualização da Estratégia de Repartição de Benefícios do ISA Carbono, garantindo que os resultados dessa distribuição cheguem diretamente às comunidades que conservam a floresta”, enfatizou,
A apresentação teve, ainda, o objetivo de dialogar sobre os aprendizados, desafios e caminhos futuros para o fortalecimento de programas jurisdicionais de REDD+ e sua contribuição para a governança climática global.
Neste sentido, a secretária de Povos Indígenas, Francisca Arara, também deu sua contribuição na temática e reforçou que o diálogo entre governo e povos indígenas, no Acre, vem promovendo políticas de sustentabilidade e autonomia alinhadas à agenda indígena.
“É importante salientar que os direitos dos povos indígenas são preservados dentro desse modelo de repartição”, destacou.
Também participaram do painel a chefe Global de Mercados de Carbono, Letícia Guimarães, que atua na estruturação de mecanismos financeiros de mitigação climática no âmbito do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidades – PNUD e o presidente e fundador do Earth Innovation Institute (EII), Daniel Nepstad.
O painel teve como plateia autoridades de outros países, que fizeram suas contribuições. O representante do governo do México, Juan Carlos Guillén, propôs diálogo bilateral com intuito de firmar cooperação com governo do Acre devido sua expertise em projetos de REDD+ Jurisdicional, em execução no Acre desde 2012.
“Reforçamos nossos agradecimentos ao governo do Estado do Acre, ao IMC, aos parceiros internacionais — Alemanha, Reino Unido e Noruega — ao Consórcio da Amazônia Legal que abriu e às instituições da Amazônia Legal por este diálogo tão relevante para o futuro climático do planeta. Que o exemplo do Acre continue inspirando o Brasil e o mundo na construção de uma economia da floresta em pé”, finalizou o mediador do painel, secretário Leonardo Carvalho.
Flash
Pela primeira vez na fronteira, grupo de comédia Cala Risadas faz show neste sábado no QGIV
O grupo acreano Caça-Risadas chega à Fronteira neste sábado(15) com um show especial de stand-up comedy no QGiv Gastrobar, prometendo uma noite de muitas gargalhadas e boa música.
O espetáculo será comandado pelos humoristas acreanos Geovany Calegário e Rafael Barbosa, conhecidos por transformar o cotidiano acreano em boas doses de humor e identificação com o público. A apresentação faz parte da turnê que tem lotado bares e casas de show em várias cidades do estado.
As mesas para quatro pessoas estão sendo vendidas por R$ 80, em lote promocional até quarta-feira (13). Após essa data, o valor será reajustado, por isso os organizadores alertam para o público garantir o ingresso com antecedência.
E para encerrar a noite em grande estilo, o evento contará ainda com o pós-show de Marcos Leite e banda, trazendo um repertório animado para o público continuar a diversão.
📍 Local: QGiv Gastrobar
📅 Data: Sexta-feira, 15 de novembro
💰 Mesa para 4 pessoas: R$ 80 (lote promocional até quarta-feira)
📞 Ingressos e reservas: (68) 99908-0985
Flash
Vídeo: Operação integrada prende dupla armada em imóvel abandonado em Assis Brasil
Ação conjunta entre Sejusp, Gefron, PMAC e Polícia Civil ocorreu durante patrulhamento para prevenir confrontos entre facções
Uma operação integrada coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com atuação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar do Acre (PMAC) e Polícia Civil, resultou na prisão de dois homens armados no município de Assis Brasil.
A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo na região, que tem sido monitorada pelas forças de segurança em razão de disputas entre grupos criminosos. Conforme as autoridades, a dupla foi avistada em um terreno onde havia uma casa abandonada. Ao perceber a aproximação policial, os suspeitos tentaram se esconder no interior do imóvel.
As equipes realizaram a abordagem imediata e, durante a revista, localizaram uma arma de fogo com cada um dos indivíduos.
Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e o armamento foi apreendido. Todo o material, juntamente com os conduzidos, foi apresentado na Delegacia de Assis Brasil para os procedimentos legais cabíveis.
A ação faz parte das medidas contínuas das forças de segurança para reforçar o policiamento na fronteira e coibir atividades de organizações criminosas na região.
Flash
Deputado Tadeu Hassem participa de ação comunitária de saúde em área rural de Brasiléia
Programa levou atendimentos médicos, vacinação e serviços essenciais à comunidade Águas Belas
O deputado estadual Tadeu Hassem participou, neste sábado (8), da 9ª edição do programa Saúde em Ação na Comunidade, realizado pela Prefeitura de Brasiléia em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A ação ocorreu na BR-317, km 19 + 38 do Ramal Pega Fogo, na comunidade rural Águas Belas, reunindo moradores e autoridades locais.
Ao lado dos vereadores Marquinhos Tibúrcio e Djailson Américo, o parlamentar acompanhou os atendimentos oferecidos à população. A iniciativa tem como foco garantir acesso a serviços de saúde e cidadania a famílias que vivem em regiões distantes da área urbana.
Durante a mobilização, os moradores receberam consultas médicas, vacinação, atendimentos odontológicos e orientações de saúde preventiva, além de outros serviços disponibilizados pela administração municipal.
Tadeu Hassem ressaltou a importância da ação e elogiou o trabalho desenvolvido pelo município. “Quero parabenizar o secretário de Saúde, Francélio Barbosa, por esse trabalho que faz a diferença na vida de quem mora longe da cidade. Levar saúde e atendimento de qualidade aos lugares de difícil acesso é garantir dignidade e respeito à nossa população”, afirmou.
O Saúde em Ação na Comunidade tem se consolidado como uma estratégia contínua da gestão que tenta ampliar a oferta de serviços nas áreas rurais, reforçando a política de inclusão e assistência às famílias do interior.
