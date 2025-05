“Duplo homicídio em Cruzeiro do Sul: Vítimas são executadas com marteladas e têm corações arrancados por facção criminosa”

“Thiago Silva e Rian Barroso foram mortos após decisão de ‘tribunal do crime’; um teve a cabeça decepada. Delegado classifica assassinatos como ‘requintes de crueldade'”

Dois jovens foram encontrados mortos em circunstâncias brutais no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira (28). Segundo o delegado Everton Carvalho, as vítimas, identificadas como Thiago Silva e Rian Barroso de Brito, foram executadas com marteladas na cabeça e tiveram os corações arrancados. Thiago ainda teve a cabeça decepada.

“Estamos diante de crimes com requintes de crueldade, cometidos por uma facção criminosa que atua na região. É um reflexo do nível de violência que enfrentamos”, afirmou o delegado.

As investigações revelaram que os assassinatos foram ordenados por um “tribunal do crime”. Thiago foi morto entre os dias 22 e 23 de maio, acusado de furtar fios de cobre de um posto de saúde. Já Rian foi executado entre 26 e 27 do mesmo mês, sob alegação de envolvimento em um caso de estupro de vulnerável.

Os corpos foram localizados após o desaparecimento de Rian ser registrado. Durante buscas em áreas frequentadas por criminosos, a polícia encontrou as covas: primeiro a de Rian e, em seguida, a de Thiago.

O caso chocou a região e reforça os alertas sobre a atuação violenta de organizações criminosas no estado.

