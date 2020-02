Duas mulheres foram presas durante as ações da operação Horús, no terminal rodoviário da cidade de Vilhena, na divisa de Rondônia com Mato Grosso, na noite deste sábado (22). Elas viajavam em ônibus para não chamar a atenção das forças de segurança, transportando as drogas amarradas ao corpo com suporte tipo cinta.

Com elas, foram apreendidos seis quilos de cloridrato de cocaína avaliados em mais de R$ 150 mil. As duas suspeitas relataram que saíram do estado do Acre, passariam por Rondônia e teriam como destino a cidade de Cuiabá.

As mulheres foram descobertas através de investigações da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), Agência Regional de Inteligência (ARI) da Polícia Militar de Pontes e Lacerda e de Vilhena.

Junto com as suspeitas viajavam três crianças que foram entregues para o Conselho Tutelar da cidade de Vilhena. Elas são moradoras de Cáceres. Agora, elas devem responder por tráfico de drogas Interestadual.

