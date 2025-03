Dupla em motocicleta tenta fugir da Polícia, colide contra muro e é detida

Uma tentativa de fuga terminou em acidente e prisão na madrugada deste sábado (1º), em Rio Branco. Samuel Nascimento da Rocha, de 20 anos foi preso, e um adolescente de 17 anos apreendido, após desobedecerem a ordem de parada da Polícia Militar do Acre e baterem contra um muro no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Estrada do Aviário.

Segundo a Força Tática do 1º Batalhão, a dupla trafegava em uma motocicleta Honda CB 300 vermelha, sem placa de identificação, quando foi avistada na Rua Omar Sabino, na região da Sobral. Durante a tentativa de fuga, colidiram contra uma viatura da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas), mas seguiram em alta velocidade.

O acompanhamento aos criminosos se estendeu até a Avenida Nações Unidas, onde o condutor perdeu o controle da moto e bateu contra o muro de uma residência. Samuel sofreu escoriações no pé direito e dores no joelho esquerdo, enquanto o adolescente saiu ileso.

Os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral e, posteriormente, à Delegacia de Flagrantes (Defla). Eles responderão por desobediência, direção perigosa e adulteração de sinais identificadores do veículo.

A polícia informou que, no dia anterior, a dupla já havia conseguido escapar de outra abordagem. Desta vez, permanecerá à disposição da Justiça.

