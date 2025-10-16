Geral
Dupla é presa por tráfico de drogas em residência no bairro João Eduardo
Policiais do 1º Batalhão apreenderam mais de um quilo de maconha, cocaína e dinheiro durante ação em Rio Branco.
Uma ação realizada por policiais militares do 1º Batalhão resultou na prisão de Alan da Silva, de 23 anos, e Thiago da Silva, de 18, na noite de quarta-feira (15), pelo crime de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu em uma residência localizada na Rua Habitat Brasil, no bairro João Eduardo, em Rio Branco.
De acordo com informações da guarnição, os militares foram ao endereço após receberem denúncia anônima indicando que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Ao chegarem, os policiais perceberam que uma sacola havia sido arremessada para o fundo do quintal. Durante a verificação, constataram que o material continha porções de maconha.
Na sequência, as buscas continuaram dentro da casa, onde os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo escondido no interior de um fogão, além de mais drogas e dinheiro. No total, foram apreendidos 1,1 quilo de maconha, 40 gramas de cocaína e R$ 240 em espécie.
Diante do flagrante, Alan e Thiago receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.
Polícia Civil prende foragido condenado a 12 anos por estupro de vulnerável no Juruá
Condenado desde 2016, homem tentou usar identidade falsa e fugir durante abordagem em Mâncio Lima; ele foi localizado por equipes das delegacias de Rodrigues Alves e Mâncio Lima
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, com apoio da equipe da Delegacia de Mâncio Lima, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 16, um mandado de prisão em desfavor de um homem condenado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu no ano de 2016, no município de Rodrigues Alves.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a operação, o homem estava foragido da Justiça e havia se escondido na cidade de Mâncio Lima. Após um trabalho de investigação e troca de informações entre as equipes, os policiais conseguiram identificar o local onde o condenado estava abrigado.
“No momento da abordagem, o indivíduo tentou enganar os policiais fornecendo um nome falso e chegou a tentar fugir, mas foi rapidamente contido pela equipe, que deu voz de prisão”, destacou o delegado Marcílio Laurentino.
O homem foi conduzido à delegacia para os devidos procedimentos e, segundo a Polícia Civil, passará por audiência de custódia, quando a juíza responsável pelo caso avaliará a manutenção da prisão.
Polícia Federal deflagra operação para investigar furto de R$ 56 mil aos Correios em Rio Branco
Operação Código Postal cumpre mandados de busca e apreensão na capital para apurar grupo criminoso responsável pelo prejuízo à unidade CDD-Bosque
A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta quinta-feira (16), a Operação Código Postal para investigar um grupo criminoso acusado de um furto à unidade dos Correios CDD-Bosque, em Rio Branco, que resultou em prejuízo superior a R$ 56 mil. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal do Acre.
O objetivo da operação é coletar evidências sobre a participação dos investigados no crime e identificar outros possíveis envolvidos. As investigações seguem em andamento até a conclusão do inquérito policial, que apura as circunstâncias e a autoria do furto à empresa pública.
Criminosos que aterrorizavam comerciantes de Xapuri são presos pela Polícia Civil
Na última quarta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos oficiais investigadores de polícia que atuam no município de Xapuri, deram cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pelo poder Judiciário, contra dois jovens suspeitos de praticarem assaltos a estabelecimentos comerciais neste ano de 2025.
De acordo com as investigações, os acusados, de posse de arma de fogo, abordavam comerciantes e roubavam o dinheiro dos caixas. Após um minucioso trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar os autores dos crimes, sendo eles: R.R. da S., de 20 anos, A.L. de O., de 18 anos, e J. da S. F., de 25 anos, todos residentes em Xapuri.
Com base nas provas reunidas pelos investigadores, o delegado Luccas Vianna representou junto ao Poder Judiciário pelas prisões preventivas dos acusados, que foram deferidas pela Justiça. A primeira ordem judicial foi cumprida contra R.R. da S., nas dependências da Comarca de Xapuri, enquanto ele participava de uma audiência relacionada a um processo em que responde por crime de violência doméstica.
Em seguida, A.L. de O. foi localizado e preso em frente à sua residência. Já o terceiro acusado, J. da S. F., encontra-se recolhido no Presídio Estadual de Rio Branco, também por violência doméstica e outros crimes. A ordem judicial referente ao crime de roubo será cumprida contra ele nas próximas horas.
O delegado Luccas Vianna destacou a dedicação e o comprometimento dos investigadores na elucidação dos casos. “Esse resultado é fruto de um trabalho técnico e persistente dos nossos investigadores, que não mediram esforços para identificar e responsabilizar os autores desses crimes. A Polícia Civil permanece firme no combate à criminalidade e no compromisso de garantir a segurança da população de Xapuri”, afirmou o delegado.
Fonte: PCAC
