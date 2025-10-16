Dupla é presa por tráfico de drogas em residência no bairro João Eduardo

Policiais do 1º Batalhão apreenderam mais de um quilo de maconha, cocaína e dinheiro durante ação em Rio Branco.

Uma ação realizada por policiais militares do 1º Batalhão resultou na prisão de Alan da Silva, de 23 anos, e Thiago da Silva, de 18, na noite de quarta-feira (15), pelo crime de tráfico de drogas. A abordagem ocorreu em uma residência localizada na Rua Habitat Brasil, no bairro João Eduardo, em Rio Branco.

De acordo com informações da guarnição, os militares foram ao endereço após receberem denúncia anônima indicando que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes. Ao chegarem, os policiais perceberam que uma sacola havia sido arremessada para o fundo do quintal. Durante a verificação, constataram que o material continha porções de maconha.

Na sequência, as buscas continuaram dentro da casa, onde os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo escondido no interior de um fogão, além de mais drogas e dinheiro. No total, foram apreendidos 1,1 quilo de maconha, 40 gramas de cocaína e R$ 240 em espécie.

Diante do flagrante, Alan e Thiago receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

