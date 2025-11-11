Conecte-se conosco

Geral

Dupla é presa pela PM logo após cometer roubo a comércio em Cruzeiro do Sul

Publicado

12 minutos atrás

em

Em uma ação rápida, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 6º Batalhão, prendeu em flagrante, dois homens que tinham acabado de cometer um roubo a um comércio localizado no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. Uma escopeta e uma réplica de pistola foram apreendidas durante a ação.

Durante o patrulhamento, a equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi informada por populares de que um roubo estava em andamento em um determinado comércio nas proximidades. Ao chegar à área, a guarnição avistou três indivíduos em fuga.

No momento da abordagem, um deles chegou sacar uma arma e apontar na direção da equipe, fugindo em seguinda. Os outros dois envolvidos foram alcançados e detidos. Com eles, foram encontrados uma escopeta calibre .36 com o cano serrado, uma réplica de pistola (airsoft) e R$979,00 em espécie, além de uma mochila utilizada para ocultar o dinheiro.

Na coleta de informações no estabelecimento, foi confirmado que o trio havia levado o dinheiro dos caixas e um aparelho celular, este levado pelo terceiro suspeito, já identificado. Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia local.

Geral

No AC, aluno advertido por fumar em escola quebra pia e acaba na delegacia

Publicado

2 horas atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Um aluno de 21 anos foi detido pela Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, na noite dessa segunda-feira, 10, após quebrar uma pia e apresentar comportamento considerado agressivo pela direção da Escola Estadual Dr. Valério Caldas de Magalhães, na região central da cidade.

O diretor da instituição de ensino solicitou o envio de uma viatura à escola e relatou que durante o intervalo escolar constatou um grupo de alunos fumando cigarro dentro das dependências da escola. Ao orientar os estudantes quanto à proibição do ato no interior da unidade escolar, o aluno identificado apenas como “R” se exaltou e apresentou comportamento agressivo, desferindo chutes em uma pia, vindo a danificá-la.

O jovem foi localizado em uma parada de ônibus e confirmou ter se alterado e quebrado a pia. Ele foi levado pela PM para a delegacia de polícia por dano ao patrimônio público.

Geral

PRF apreende motocicleta com placa adulterada na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Veículo foi encontrado às margens da rodovia; proprietário alegou desconhecer a adulteração e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Durante ronda na BR-364, em Cruzeiro do Sul, na segunda-feira (10), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram uma motocicleta com placa adulterada. O homem identificado como proprietário do veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Segundo a PRF, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou uma moto de cor branca parada às margens da rodovia. Ao consultar o sistema, os policiais verificaram que os dados da placa não eram compatíveis com as informações originais do veículo.

Durante a inspeção, os agentes constataram que o chassi da motocicleta pertencia a outra placa. O proprietário informou aos policiais que havia comprado o veículo de um homem há cerca de dois anos e afirmou não saber da adulteração.

“Diante das informações obtidas, foi constatada ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal”, informou a PRF.

O caso foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o proprietário foi ouvido e as providências legais foram adotadas.

Geral

Acreana que enviou drogas pelos Correios é condenada por tráfico interestadual

Publicado

2 horas atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

A Câmara Criminal não deu provimento ao recurso apresentado por uma mulher, que foi condenada por tráfico de drogas interestadual, em razão de ter postado entorpecentes pelos Correios. Portanto, foi mantida a pena de 7 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.

A defesa da ré argumentou que ela desconhecia o conteúdo ilícito do pacote, por isso pediu que a pena fosse reduzida. Contudo, o desembargador Francisco Djalma afirmou que esse argumento não encontra respaldo nos autos, já que ela recebeu uma recompensa de R$ 1 mil, o que, em seu entendimento, demonstra consciência na conduta delitiva.

Em seu voto, o relator destacou ainda que os elementos colhidos na investigação da Polícia Federal também comprovam a atuação consciente da apelante no tráfico de drogas interestadual. A pena foi aumentada pela circunstância de utilizar um serviço público para a prática ilícita.

Nos autos, há ainda demonstração da materialidade da autoria do delito, laudo toxicológico, imagem da postagem, laudo de revisão facial e, por fim, a confissão da mulher quanto ao envio de encomenda, contendo mais de um quilo de maconha.

Fonte: TJAC

