Dupla é presa pela PM logo após cometer roubo a comércio em Cruzeiro do Sul

Em uma ação rápida, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 6º Batalhão, prendeu em flagrante, dois homens que tinham acabado de cometer um roubo a um comércio localizado no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. Uma escopeta e uma réplica de pistola foram apreendidas durante a ação.

Durante o patrulhamento, a equipe de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi informada por populares de que um roubo estava em andamento em um determinado comércio nas proximidades. Ao chegar à área, a guarnição avistou três indivíduos em fuga.

No momento da abordagem, um deles chegou sacar uma arma e apontar na direção da equipe, fugindo em seguinda. Os outros dois envolvidos foram alcançados e detidos. Com eles, foram encontrados uma escopeta calibre .36 com o cano serrado, uma réplica de pistola (airsoft) e R$979,00 em espécie, além de uma mochila utilizada para ocultar o dinheiro.

Na coleta de informações no estabelecimento, foi confirmado que o trio havia levado o dinheiro dos caixas e um aparelho celular, este levado pelo terceiro suspeito, já identificado. Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia local.

