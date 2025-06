Dupla é presa com armas de fogo e rádio comunicador após roubo em Epitaciolândia

A inovação na palma da mão: assim poder ser definido o lançamento do aplicativo Meu AC, que, a partir desta terça-feira, 3, vai possibilitar que algumas demandas do serviço público sejam feitas por meio de um clique. Um avanço que, segundo a gestão, representa o compromisso do Estado com o governo digital.

O governador Gladson Camelí comemorou as ações que facilitam a vida das pessoas e as colocam em primeiro lugar:

“Esse aplicativo coloca toda a estrutura do Estado de prontidão. É tentar eliminar do vocabulário a palavra burocracia e nos aproximar mais das pessoas, facilitando e fazendo com que nossos serviços cheguem na ponta”.

A plataforma amplia e facilita o acesso da população aos serviços públicos digitais do Estado, que já estão disponíveis no Portal de Serviços. O aplicativo foi desenvolvido pela Fábrica de Software da Secretaria de Estado da Administração (Sead), sem a necessidade de investimento externo, demonstrando a capacidade técnica dos servidores públicos envolvidos.

“Todos nós sabemos que, atualmente, no mundo tecnológico em que vivemos, o governo tem a obrigação de apoiar as pessoas a não só compreenderem, mas a utilizarem as ferramentas disponíveis para proporcionar melhoria na rotina pessoal e profissional de cada um. Gostaria de parabenizar a equipe de profissionais da Secretaria de Administração, o pessoal da Fábrica de Software, os servidores efetivos e comissionados que desenvolveram esse aplicativo com recursos próprios do Estado”, completou o governador.

O secretário da pasta, Paulo Roberto Correia, destacou que são 680 serviços acessíveis no aplicativo, fortalecendo a governança digital:

“É um dia muito feliz para todos nós, que cuidamos da tecnologia do Estado. Não foi um trabalho fácil. Tivemos todos os nossos técnicos envolvidos nesse projeto, com mais uma empresa de software nos apoiando. Então, é para trazer mais comodidade, agilidade e mais eficiência na oferta de serviços públicos para o cidadão”.

Em seu discurso, ele enfatizou que o estado está em décimo lugar quando o assunto é modernização, e a meta é alcançar o topo desse ranking.

“É um motivo de muito orgulho para todos nós. São muitos serviços, muitos programas que nós vamos lançar ainda este ano, mas esse aplicativo, eu poderia dizer que é o nosso xodó. Eu achei que fosse mais fácil fazer um aplicativo, mas realmente não é. A gente se dedicou muito para trazer, para lançar, e eu acho que o nome também ficou bem legal, muito da nossa identidade enquanto Estado, Meu AC, que é para que a população realmente tenha como seu”, enfatizou.

O aplicativo reúne, em um único ambiente digital, funcionalidades como: acesso ao portal do servidor; consulta de contracheques; solicitação de reimpressão do RG; pedido de medicamentos de alto custo; emissão da carteira digital da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-CEPTEA); consulta de notas e frequência de estudantes da rede estadual, entre outros serviços já disponíveis pelo portal ac.gov.br.

Richard de Oliveira, analista de sistemas da Sead, falou como foi todo o processo até a versão final da plataforma. Segundo ele, a equipe trabalhava nesse projeto desde outubro de 2024.

“Dentro desse aplicativo você pode consultar toda a carta de serviço hoje disponível no portal AC. Tudo disponível em um único lugar na palma da mão para o cidadão consultar tanto na zona urbana quanto na rural ou em qualquer localidade que ele estiver. O decorrer desse desenvolvimento durou em torno de sete meses, com a parte toda de desenvolvimento, prototipação, a codificação todinha, até chegar ao resultado final, que hoje está sendo lançada”, pontuou.

O aplicativo estará disponível gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store a partir desta terça, com uma estrutura desenvolvida para garantir acessibilidade, segurança da informação e usabilidade para todo o público acreano.

O lançamento da nova plataforma, segundo o governador, reforça o compromisso de sua gestão com a modernização administrativa, a valorização do serviço público e a promoção da inclusão digital, oferecendo mais agilidade, praticidade e autonomia para os cidadãos, com serviços públicos acessíveis na palma da mão.

