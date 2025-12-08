Dupla é detida pela Polícia Militar após homicídio no Canaã

Uma ação conjunta das guarnições de Rádio Patrulha e do Grupo Tático do 2º Batalhão, e da Rotam da Polícia Militar do Acre (PMAC) conseguiu prender um homem e apreender um adolescente, ambos suspeitos de cometer um homicídio na noite desse domingo, 7, em um terreno baldio localizado no bairro Canaã, segundo distrito de Rio Branco. A ação ocorreu logo após o crime.

O Copom acionou as equipes após o contato, via 190, de testemunhas que relataram ouvir disparos de arma de fogo e avistar um homem caído no chão. No local, a primeira guarnição a chegar isolou a área. A equipe do Samu constatou o óbito e IML e a Perícia Criminal foram acionados.

O Grupamento Tático do 2º BPM montou pontos de bloqueio e, cerca de 1km do local do crime, abordou e realizou a revista em um suspeito, um menor de 17 anos. Nada de ilícito foi encontrado, porém, o adolescente confessou sua participação no crime e afirmou que ele e um comparsa usaram uma moto para ir até o local. Ele indicou à polícia onde haviam escondido o veículo, chave e capacete, posteriormente localizados e apreendidos pela equipe, no bairro Canaã.

O grupamento tático, com o apoio das outras guarnições, encontrou o segundo suspeito escondido em um terreno baldio, na Avenida Amadeu Barbosa. Ele ainda tentou fugir por uma área de mata, momento em que efetuou disparos contra as guarnições, mas acabou capturado após o cerco. Com ele, foi apreendido um celular que, após consulta, foi identificado como produto de roubo, registrado horas após o homicídio.

Apontado como o possível autor dos disparos que resultaram na morte da vítima, o segundo suspeito possui diversas passagens por furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, além de outros delitos. A dupla foi detida e conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), para dar prosseguimento às medidas cabíveis.

Relacionado

Comentários