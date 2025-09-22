fbpx
Dupla é condenado a mais de 70 anos de prisão por executar jovem na frente da família

1 hora atrás

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 10ª Promotoria Criminal, obteve a condenação de Misael da Silva Viana Cacau e Raygleson Ramos Barbosa pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, ameaça, praticados no bairro Carandá, em Rio Branco, em outubro de 2024, e por integrar organização criminosa.

Em acolhimento à denúncia do MPAC, a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco condenou Misael a 31 anos de reclusão e Raygleson a 42 anos de reclusão, ambos em regime fechado. Os réus foram absolvidos apenas da acusação de corrupção de menores.

De acordo com a denúncia, os condenados, acompanhados de um adolescente e de outros dois indivíduos não identificados, invadiram a residência de Yuri de Melo Araújo, onde estavam também sua esposa, seus filhos e sua avó. Armados, eles ameaçaram a família e exigiram que a vítima saísse do banheiro onde havia se escondido. Yuri foi executado por disparos de arma de fogo na frente dos filhos.

As investigações apontaram que a motivação do crime foi torpe, decorrente da rivalidade entre facções criminosas. Os réus executaram a vítima, que não possuía antecedentes criminais nem ligação comprovada com organização criminosa, sob a suspeita de que estaria repassando informações a um grupo rival. Após o crime, a família da vítima foi expulsa do bairro.

O promotor de Justiça Carlos Pescador, que atuou no Júri, destacou a celeridade do Sistema de Justiça na conclusão do processo. “É importante destacar que, pela atuação do Ministério Público e de todo o Sistema de Justiça, em apenas 11 meses foi possível alcançar a resolução definitiva do caso, com a responsabilização dos envolvidos e a efetivação da justiça em tempo célere”, afirmou.

Os réus não poderão recorrer em liberdade.

Prefeitura de Epitaciolândia promove roda de conversa em alusão ao Setembro Amarelo

11 minutos atrás

22 de setembro de 2025

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das Secretarias de Saúde e Planejamento, realizou na manhã desta segunda-feira, 22, no Centro de Referência do Idoso (CRIE), uma roda de conversa em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e à promoção de debates sobre saúde mental.

O tema escolhido para o encontro foi “Falar é a Melhor Solução”, lema da campanha que reforça a importância do diálogo aberto e da escuta empática como forma de combater o silêncio em torno do suicídio.

O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Lopes, do vice-prefeito Sérgio Mesquita, além de secretários e servidores municipais. Durante as discussões, foi ressaltado que a comunicação sincera e a busca por ajuda profissional são fundamentais para salvar vidas e oferecer apoio a quem enfrenta transtornos mentais como a depressão.

De acordo com os organizadores, a iniciativa busca encorajar a população a compartilhar seus sentimentos e construir redes de apoio. O debate também serviu como alerta para a realidade de muitas pessoas que, em silêncio, sofrem com dores emocionais profundas e, sem acolhimento ou diálogo, acabam atentando contra a própria vida.

Além da população em geral, a gestão municipal também tem se preocupado com a saúde física e emocional de seus servidores, promovendo ações de conscientização e valorizando o cuidado integral com cada indivíduo.

O Setembro Amarelo reforça a mensagem de que falar sobre o tema é essencial. Com mais empatia, apoio psicológico e diálogo, é possível prevenir o suicídio e salvar vidas.

Polícia Militar cumpre seis mandados de prisão e um de busca e apreensão no fim de semana em todo o Acre

31 minutos atrás

22 de setembro de 2025

Foto: Diego Gurgel/Secom

A Polícia Militar do Acre (PMAC) retirou das ruas, neste final de semana, seis foragidos da Justiça e ainda cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. As ações aconteceram nos dias 20 e 21 de setembro, em diferentes municípios do estado, e reforçam o compromisso da instituição com a segurança da população.

O mandado de busca e apreensão de adolescente foi cumprido no dia 20, em Cruzeiro do Sul. No mesmo dia, a PMAC prendeu um foragido no bairro Bosque, em Rio Branco, e outro em um ramal no município de Porto Acre. Já no domingo, 21, foram realizadas quatro prisões: uma em Senador Guiomard, outra em Cruzeiro do Sul, além de duas na capital, nos bairros Belo Jardim e Montanhês.

Com essas ações, a PMAC devolve os foragidos ao Sistema Prisional, restabelecendo o cumprimento das penas determinadas pela Justiça.

PRF flagra motorista embriagado na BR-317 em Capixaba

34 minutos atrás

22 de setembro de 2025

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou neste domingo, 21, uma abordagem a uma motocicleta que circulava de forma irregular na BR-317, em Capixaba (AC).

Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o condutor apresentava sinais claros de ingestão de bebida alcoólica.

Submetido ao teste do etilômetro, o motorista apresentou índice de álcool no sangue muito acima do permitido por lei. Com isso, foi imediatamente preso pelo crime de embriaguez ao volante.

