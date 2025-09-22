Dupla é condenado a mais de 70 anos de prisão por executar jovem na frente da família

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 10ª Promotoria Criminal, obteve a condenação de Misael da Silva Viana Cacau e Raygleson Ramos Barbosa pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, ameaça, praticados no bairro Carandá, em Rio Branco, em outubro de 2024, e por integrar organização criminosa.

Em acolhimento à denúncia do MPAC, a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco condenou Misael a 31 anos de reclusão e Raygleson a 42 anos de reclusão, ambos em regime fechado. Os réus foram absolvidos apenas da acusação de corrupção de menores.

De acordo com a denúncia, os condenados, acompanhados de um adolescente e de outros dois indivíduos não identificados, invadiram a residência de Yuri de Melo Araújo, onde estavam também sua esposa, seus filhos e sua avó. Armados, eles ameaçaram a família e exigiram que a vítima saísse do banheiro onde havia se escondido. Yuri foi executado por disparos de arma de fogo na frente dos filhos.

As investigações apontaram que a motivação do crime foi torpe, decorrente da rivalidade entre facções criminosas. Os réus executaram a vítima, que não possuía antecedentes criminais nem ligação comprovada com organização criminosa, sob a suspeita de que estaria repassando informações a um grupo rival. Após o crime, a família da vítima foi expulsa do bairro.

O promotor de Justiça Carlos Pescador, que atuou no Júri, destacou a celeridade do Sistema de Justiça na conclusão do processo. “É importante destacar que, pela atuação do Ministério Público e de todo o Sistema de Justiça, em apenas 11 meses foi possível alcançar a resolução definitiva do caso, com a responsabilização dos envolvidos e a efetivação da justiça em tempo célere”, afirmou.

Os réus não poderão recorrer em liberdade.

