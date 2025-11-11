Geral
Dupla é condenada a mais de 10 anos de prisão por assalto a fábrica de temperos em Rio Branco
Crime ocorreu em janeiro deste ano e fez ao menos oito vítimas; decisão foi proferida pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsões, e réus não poderão recorrer em liberdade.
Geral
Justiça torna réu idoso acusado de matar morador em situação de rua a golpes de barra de ferro
Crime ocorreu em setembro deste ano, enquanto a vítima dormia no 2º Distrito de Rio Branco; ação foi registrada por câmeras de segurança.
A Justiça do Acre aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réu o idoso João Batista da Silva, acusado de assassinar Marcelo da Silva Alencar, de 38 anos, morador em situação de rua. A decisão é do juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.
Com o recebimento da denúncia, a defesa do réu terá dez dias para apresentar resposta à acusação.
De acordo com a denúncia, o crime ocorreu na noite de 7 de setembro deste ano, quando João Batista teria atacado a vítima com golpes de barra de ferro enquanto ela dormia sob a cobertura de uma empresa no 2º Distrito de Rio Branco.
A ação foi registrada por câmeras de monitoramento, o que ajudou a polícia a identificar o suspeito. Investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil prenderam o idoso no dia 3 do mês passado.
Segundo as investigações, momentos antes do crime, o acusado teria discutido com a vítima.
João Batista, de 69 anos, já havia sido preso em flagrante em janeiro de 2024, após tentar matar um jovem que dormia em um banco no centro da cidade, utilizando um terçado. Na ocasião, ele chegou a ser preso, mas foi solto no dia seguinte durante audiência de custódia.
Geral
Caminhonete explode após colidir com poste e motorista foge do local em Rio Branco
Acidente na Estrada da Usina foi registrado por câmeras de segurança; veículo vinha em alta velocidade quando motorista perdeu o controle e atingiu poste, causando explosão
Câmeras de segurança registraram o momento dramático de um grave acidente ocorrido na madrugada de sábado (8) no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. As imagens, divulgadas nesta terça-feira (10), mostram uma caminhonete em alta velocidade perdendo completamente o controle na Estrada da Usina e colidindo violentamente contra um poste de energia, resultando em uma explosão instantânea.
De acordo com a polícia, o motorista fugiu do local após o acidente e ainda não foi identificado. O impacto destruiu parte da calçada e a base do poste, deixando a vizinhança sem internet temporariamente. Equipes da Energisa trabalharam no local para restabelecer os serviços. Não há informações sobre feridos, e o caso permanece sob investigação para identificar o condutor que abandonou o veículo.
Geral
Segurança Pública dá início ao primeiro Curso de Ações Penitenciárias do Acre
O curso, oferecido pela (Sejusp) e pelo (Iapen), é uma especialização que capacita o agente de segurança pública a aprimorar a sua técnica com instruções de intervenção prisional, escolta prisional
Com a presença de representantes das forças de Segurança, autoridades do Estado, o governo do Acre realizou a cerimônia de abertura do 1°curso de Ações Penitenciárias realizado no estado, na manhã desta segunda-feira, 10, na Sede da OAB.
O curso, oferecido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), é uma especialização que capacita o agente de segurança pública a aprimorar a sua técnica com instruções de intervenção prisional, escolta prisional, abordagens e todas as atividades que são necessárias para um policial atender melhor a sociedade.
O coordenador geral do curso e chefe do Departamento de Operações Penitenciárias (DEOP) do Iapen, Caio Borges, explica como acontecerá a formação: “Os participantes serão submetidos às instruções intensivas, abrangendo conteúdos técnicos, táticos, operacionais e de aprimoramento físico e psicológico. Trata-se de uma formação que exige empenho, disciplina e resiliência”.
O policial penal, Herivelton Martins, é um dos alunos do curso, e ressalta: “minha motivação para estar participando do curso é adquirir conhecimento. É uma oportunidade única que estamos vivendo no nosso estado e vamos aproveitar o máximo possível”.
O secretário em exercício da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, reitera a importância da formação: “É mais uma ação do governo do Estado. Este curso faz parte de um processo de valorização profissional e o nosso comandante tem dado, essa condição de nós trabalharmos, planejarmos e executarmos”.
O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, reforça que a capacitação dos servidores é uma prioridade da gestão: “As maiores batalhas da história, foram vencidas por um pequeno grupo de homens aptos e extremamente motivados. A motivação por si só não basta, você tem que ter a capacidade técnica. Essa é uma prioridade da nossa gestão. Nós precisamos da capacidade técnica, mas para isso, tem que querer. E querer muito”.
Após a cerimônia de início do curso, foi realizada a palestra “Conduta que Eleva: o Combate à Tortura como Compromisso Ético de Liderança”, ministrada pela palestrante e comunicóloga Vanessa Vogliotti Igami, que ressaltou a importância do trabalho realizado pelos operadores de segurança pública.
