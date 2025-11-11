Dupla é condenada a mais de 10 anos de prisão por assalto a fábrica de temperos em Rio Branco

A Justiça do Acre condenou James Israel da Silva e Adriel Silva a 10 anos, 8 meses e 20 dias de prisão, cada um, pelo assalto à fábrica de castanha e condimentos de temperos ocorrido em 20 de janeiro deste ano, em Rio Branco. Um terceiro acusado acabou absolvido.

A sentença foi proferida pelo Juiz da Vara de Delitos de Roubo e Extorsões da Comarca de Rio Branco, que determinou o regime fechado para o cumprimento da pena. A dupla não poderá recorrer em liberdade.

De acordo com as investigações, conduzidas por agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), os criminosos foram presos em abril deste ano. Durante o assalto, pelo menos oito trabalhadores que estavam na fábrica foram rendidos e tiveram celulares e objetos de valor roubados.

As vítimas relataram momentos de tensão durante a ação dos bandidos, que fugiram logo após recolher os pertences. Com base nas provas apresentadas, o magistrado considerou que havia elementos suficientes para a condenação dos dois réus.

A defesa de James Israel e Adriel Silva ainda pode recorrer da sentença.