Dupla arromba loja em Cruzeiro do Sul e furtam mercadorias em ação filmada por câmeras

Obras financiadas com recursos próprios visam garantir segurança, acessibilidade e um ambiente mais acolhedor para a comunidade acadêmica; conclusão está prevista para maio de 2026

O campus Xapuri do Instituto Federal do Acre (Ifac) está passando por reformas que buscam requalificar sua infraestrutura predial, melhorar a acessibilidade, garantir a segurança elétrica e hidráulica e proporcionar um ambiente mais saudável e acolhedor para alunos, professores e servidores. A obra tem investimento de R$ 1.615.600,33 provenientes de recursos próprios do campus e da Reitoria.

Segundo informações da Pró-reitoria de Administração (Proad), através da Diretoria de Obras e Infraestrutura (Diroi), os serviços contemplam a reconstrução do muro perimetral, recuperação do estacionamento, substituição de telhas, portas e janelas, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, assentamento de revestimentos cerâmicos nas salas de aula, além de pintura geral.

As salas de aula, principal foco da reforma, passarão pelas maiores intervenções, sem ampliação de espaços, mas com significativa readequação. Após a conclusão, os blocos administrativos, de ensino e biblioteca contarão com nova cobertura e visual renovado.

As obras tiveram início em agosto de 2025 e devem ser concluídas até maio de 2026. Parte dos serviços já foi executada, incluindo substituição de telhas, pintura de alguns ambientes, intervenções elétricas e início da demolição do muro antigo. Também foi iniciada a remoção das esquadrias das salas de aula para substituição.

Na reforma em andamento ainda não é possível atender todas as necessidades do campus, entretanto, encontra-se em planejamento na Diroi, para o próximo exercício uma segunda etapa de reforma com intuito de atender os ambientes e demandas não contemplados.

Desafios e impacto no ensino – O diretor-geral do campus Xapuri, Sérgio Luiz Pereira Nunes, destacou que a reforma é fruto do empenho conjunto do campus e da Reitoria, e que os benefícios irão muito além da estética: “Esta reforma resultará na otimização de espaços, na segurança da rede elétrica e também hidráulica. Impactará significativamente o processo de ensino-aprendizagem, ao proporcionar um ambiente de aprendizagem seguro e saudável, tratando da questão da acessibilidade e da inclusão, e com tudo isso, combatendo a evasão escolar”.

De acordo com o gestor, um dos principais desafios da reforma tem sido manter o calendário acadêmico e a qualidade das aulas durante as obras. “É um grande desafio adequar as salas de aula a espaços alternativos, o que exige uma sinergia muito grande entre as equipes de ensino e administração. Mas temos a certeza de que, ao final, teremos um campus muito mais harmonioso e com melhor qualidade de vida para todos”.

Reitor destaca compromisso – Para o reitor do Ifac, Fábio Storch, o investimento na reforma do Campus Xapuri reafirma o compromisso institucional com uma educação pública de qualidade, gratuita e inclusiva. “Estamos trabalhando para fortalecer a infraestrutura dos nossos campi porque entendemos que um ambiente adequado e acolhedor contribui diretamente para o sucesso dos nossos estudantes e para a valorização de toda a comunidade acadêmica”.

A obra, segundo o reitor, representa o respeito pelos servidores, estudantes e pela comunidade local que confia no Ifac como agente de transformação social. “O investimento reflete, portanto, não apenas uma melhoria estrutural, mas também uma visão estratégica voltada à permanência e êxito dos estudantes, ao fortalecimento do ensino e à valorização do papel do Ifac na região”, destacou.

(Com informações da Diroi e fotos de Devanir Araújo)

Matéria publicada no site institucional, neste link:

https://www.ifac.edu.br/ noticias/2025/outubro/campus- xapuri-passa-por-reforma-de-r- 1-6-milhao-para-melhorar- infraestrutura