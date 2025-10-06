Dupla armada assalta loja no Centro de Cruzeiro do Sul e foge com dinheiro e mercadorias

Criminosos renderam funcionários e clientes no início da tarde de sábado (4); Polícia Militar realiza buscas, mas ninguém foi preso.

Uma loja no Centro de Cruzeiro do Sul foi alvo de um assalto na tarde do último sábado (4). Dois homens, sendo um deles armado, invadiram o estabelecimento e levaram dinheiro, celulares, relógios, mercadorias e as carteiras de clientes e funcionários.

De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. Um dos criminosos entrou na loja e rendeu as pessoas que estavam no interior, obrigando-as a irem para o fundo do estabelecimento. Após recolherem os objetos e o dinheiro, a dupla fugiu em direção desconhecida.

Os clientes que tiveram pertences levados não aguardaram a chegada da PM no local. Guarnições realizaram buscas nas proximidades, mas os suspeitos não foram encontrados.

O estabelecimento possui câmeras de segurança que registraram a ação e poderão ajudar a Polícia Civil na identificação dos autores do crime.

