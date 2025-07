Duelos das quartas definidos e jogos serão sábado e segunda no Florestão

Depois de 55 partidas na fase de classificação, estão definidos os confrontos da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20. Os duelos são: Santa Cruz x Plácido de Castro, Humaitá x Andirá, Vasco x Rio Branco e Galvez e Náuas.

“As equipes entram em campo sem vantagem e se as partidas terminarem empatadas os semifinalistas vão ser conhecidos nas cobranças de penalidades”, explicou o diretor da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Leandro Rodrigues.

Sábado e segunda

As partidas Santa Cruz x Plácido de Castro e Humaitá x Andirá serão realizadas no sábado, 19, a partir das 16 horas, no Florestão. Os jogos entre Vasco x Rio Branco e Galvez x Náuas vão ser disputados na segunda, 21, a partir das 16 horas, no Florestão.

Pediu policiamento

A FFAC encaminhou um pedido de policiamento para os duelos das quartas de final. Na fase de classificação algumas partidas foram disputadas acima de tom e ter segurança vai ser importante para o bom futebol.

Jogos das quartas

Santa Cruz (1º) x Plácido de Castro (8º)

Humaitá (2º) x Andirá (7º)

No sábado, 19, a partir das 16 horas, no Florestão

Vasco (3º) x Rio Branco (6º)

Galvez (4º) x Náuas (5º)

Na segunda, 21, a partir das 16 horas, no Florestão

