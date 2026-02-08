Dudu deve ganhar uma vaga entre os titulares no Rio Branco

O técnico Ulisses Torres comandou um trabalho tático neste domingo, 8, no José de Melo, e começou a definir os titulares do Rio Branco para o confronto diante da Adesg pela 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A partida será realizada na terça, 10, a partir das 19 horas, na Arena da Floresta.

“Teremos um grupo ainda mais forte contra a Adesg e estou avaliando algumas possibilidades. A partida é chave nesta disputa por uma vaga na semifinal”, comentou Ulisses Torres.

Dudu entre os titulares

O lateral esquerdo Dudu trabalhou entre os titulares e deve ser o substituto de Antônio, negociado com o futebol da Islândia.

“Venho trabalhando duro em busca de uma oportunidade. Essa chance pode surgir no próximo jogo e espero a confirmação do professor(Ulisses Torres)”, disse Dudu.

Último treinamento

O elenco do Rio Branco faz nesta segunda, 9, no José de Melo, o último treinamento antes da partida.

“Vamos seguir com o nosso planejamento. Ainda temos objetivos para conquistar”, afirmou o treinador.

