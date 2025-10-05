Cotidiano
Duda e Ana Patrícia são campeãs no Rio e Manu/Quemile ficam nas oitavas
Duda e Ana Patrícia venceram Carol/Rebecca por 2 sets a 1 neste domingo, 5, na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e conquistaram o título da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.
Nas oitavas
A mineira Manu e a acreana Quemile ficaram na fase eliminatória para as quartas de final ao perderem para Ana Luiza/Josi Alves, por 2 sets a 0.
“Jogamos mais um torneio fortíssimo no Rio e o trabalho continua. Ainda temos grandes desafios na temporada e vamos em busca dos objetivos”, declarou Quemile.
Cotidiano
Acreana Jerusa Geber ganha os 200 metros e torna-se a maior medalhista brasileira em mundiais
Jerusa Geber fez, mais uma vez, história nas pistas do Mundo. A acreana “voou” neste domingo, 5, em Nova Déli, na Índia, e conquistou com folga o ouro nos 200m T11 no Mundial paralímpico de atletismo, somando o 13° pódio da carreira na competição. Jerusa Geber superou Terezinha Guilhermina e tornou-se a maior medalhista do Brasil em mundiais.
Melhor tempo do ano
Jerusa Geber completou a prova ao lado do guia Gabriel Garcia em apenas 24s88, seu melhor tempo na temporada. A acreana teve uma fantástica largada e deixou para trás com folga a chinesa Liu Yiming, medalha de prata com o tempo de 25s54. O Brasil ainda teve uma dobradinha no pódio com Thalita Simplício, levou o bronze ao terminar em 25s97.
Cotidiano
Inédito: Antônio Frota é campeão Brasileiro Master na prova de Resistência
Mais um feito inédito para o ciclismo acreano em Brasília, no Distrito Federal. Antônio Frota (Time Honda) venceu neste domingo, 5, a prova de Resistência do Campeonato Brasileiro Master C1 com um lindo sprint nos metros finais para bater Junio César, de Tocantins. A prova teve um percurso 61 quilômetros e 600 metros e o Capitão Carreta fechou em 1:38:45.340.
“Foi mais uma prova dura. Não existem palavras para descrever a minha felicidade com a segunda medalha de ouro no Campeonato Brasileiro. Esse é mais um título dedicado ao Maurinho (in memoria), minha família e a todos do ciclismo acreano”, declarou Capitão Carreta.
1º ouro
Na prova Contrarrelógio, na sexta, Antônio Frota ganhou o primeiro ouro no Campeonato Brasileiro. Capitão Carreta volta para o Acre invicto e com duas medalhas inéditas.
Classificação final
1º Antônio Frota/AC
2º Junio César Souza/TO
3º Rubens Conceição/GO
4º Jaime Souza/BA
5º André Orsolino/SP
Cotidiano
Alex Poatan atropela russo com nocaute em 80 segundos e retoma cinturão do UFC
Brasileiro transforma promessa de revanche em espetáculo e domina luta contra Magomed Ankalaev
Desde o início, Poatan mostrou que não pretendia deixar o resultado nas mãos dos juízes. Avançou com jabs e diretos precisos, encurralando o russo contra a grade. Ankalaev tentou reagir, mas o brasileiro manteve o controle da distância e variou golpes com chutes potentes na perna do adversário.
A pressão deu resultado rapidamente. Um direto de direita levou Ankalaev ao solo e, no chão, Poatan completou o serviço com uma sequência brutal de cotoveladas até o árbitro interromper o combate, decretando nocaute técnico em apenas 80 segundos de luta – e uma resposta contundente à derrota sofrida no último encontro entre os dois.
“A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é vingança. Eu estava preparado neste momento. Eu disse a todo mundo e ninguém acreditou: eu não estava em condições e agora eu estou. Não me surpreendeu, eu tinha isso desde a primeira luta. Eu não sou de dar desculpas, mas eu disse pra todo mundo: eu não estava bem. Hoje estou bem, e provei pra todo mundo”, disse Poatan ainda no octógono.
