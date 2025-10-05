Duda e Ana Patrícia são campeãs no Rio e Manu/Quemile ficam nas oitavas

Duda e Ana Patrícia venceram Carol/Rebecca por 2 sets a 1 neste domingo, 5, na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e conquistaram o título da 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Nas oitavas

A mineira Manu e a acreana Quemile ficaram na fase eliminatória para as quartas de final ao perderem para Ana Luiza/Josi Alves, por 2 sets a 0.

“Jogamos mais um torneio fortíssimo no Rio e o trabalho continua. Ainda temos grandes desafios na temporada e vamos em busca dos objetivos”, declarou Quemile.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários