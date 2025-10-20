Duatletas acreanas dominam pódio na etapa do Circuito Norte em PVH

As duatletas acreanas Patrícia Maciel (Contém Vida e AME), em primeiro, Ane Lima (2º) e Cláudia Pinho (3º) dominaram o pódio da etapa do Circuito Norte de Duathlon disputada neste domingo, 19, em Porto Velho, Rondônia.

“Tivemos uma prova bem difícil e a nossa acabou fechando com um grande resultado. Os treinamentos são exaustivos e vencer é sempre muito importante”, declarou Patrícia Maciel.

Seringueiro de Ferro

O próximo desafio das atletas será o Seringueiro de Ferro, programado para o dia 30 de novembro em Rio Branco. A prova de triathlon terá 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e mais 10 quilômetros de corrida.

“Vamos fechar a temporada com Seringueiro de Ferro e a nossa meta é termos 200 triatletas na disputa. As inscrições serão fechadas no dia 30 deste mês”, afirmou a presidente da Federação Acreana de Triathlon (FATRI), Cláudia Pinho.

Relacionado

Comentários