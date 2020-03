Por Aldejane Pinto

Uma tragédia registrada a 28 quilômetros do ramal Favo Mel, com saída no quilômetro 21 da BR-364 sentido Sena a Rio Branco, deixou mãe e filho mortos, durante temporal neste sábado a noite. As vítimas foram identificadas como sendo, Lucilene Gonçalves Nascimento (35 anos) e o filho Ryan Nascimento Silva (7 anos). Atingidos na cabeça pela galhada de árvore, as vítimas sofreram traumatismo craniano e morreram antes do socorro médico.

Outras duas pessoas também ficaram feridas na tragédia, sendo o pai da família, José Rosemir da Silva, 37 anos e uma criança de colo identificada por Laura Nascimento Silva. O pai sofreu uma lesão na perna e a bebê teve escoriações na cabeça, mas estão fora de risco de morte.

De acordo com os bombeiros, a família retornava para a colônia São Sebastião, onde mora, quando foi atingida pela árvore que caiu no meio do ramal em decorrência do forte vendaval deste sábado.

Para chegar ao local, uma equipe do corpo de bombeiros contou com o auxílio de uma Toyota conduzida Francisco Soares, parente das vítimas. “Resgatamos às 4 vítimas até o hospital João Cancio Fernandes. Era por volta de 1h da madrugada quando voltamos devido a distância e a chuva, saímos daqui por volta de 7h30 da noite. Verificamos duas vitimas em óbito e os outros dois haviam sido abrigados em uma igreja próximo da tragédia. A moto ficou presa na galhada que fechou o ramal”, relatou o tenente Gustavo, que esteve no local na companhia dos cabos, Welton e Arles.

A tragédia chocou a comunidade do projeto de assentamento Favo de Mel e Mário Lobão, além de todo município de Sena Madureira.

Os corpos permaneciam no hospital João Cancio Fernandes. O local do velório não foi divulgado a imprensa.

