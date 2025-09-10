Brasil
Drones da Rússia na Polônia: O que acontece se um país da Otan for atacado?
Aeronaves da Polônia e de países aliados foram acionados na manhã desta quarta-feira (10), horário local, depois que a força aérea da Ucrânia alertou que drones da Rússia entraram no espaço aéreo do país, que é membro da Otan.
A situação é particularmente sensível devido à proximidade entre a fronteira polonesa e a cidade ucraniana de Lviv, separadas por apenas 65 quilômetros.
Este é o quarto incidente envolvendo projéteis no território polonês desde o início do conflito em fevereiro de 2022.
Belarus disse que abateu alguns dos drones que se perderam devido a interferência eletrônica durante uma troca de ataques entre a Rússia e a Ucrânia, e que Minsk informou a Polônia e a Lituânia sobre a aproximação dos drones.
O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, informou ao Parlamento que houve 19 invasões no espaço aéreo polonês durante a noite. As incursões aumentaram as tensões que já estavam latentes após operações anteriores de drones.
Tusk disse que solicitou à Otan a abertura de consultas nos termos do Artigo 4 do tratado da organização, que estabelece que os membros da aliança militar ocidental se consultarão sempre que, na opinião de qualquer um deles, o território, a independência política ou a segurança de qualquer um deles estiver ameaçado.
Como integrante da organização, o país também pode acionar o Artigo 5 da Otan que define que um ataque a um membro representa um ataque a todas as nações da aliança.
Entenda o Artigo 5 da Otan
O Artigo 5 é o princípio de que um ataque a um membro da Otan representa um ataque a todas as nações da organização. Esta tem sido a pedra angular da aliança de 30 estados desde que foi fundada em 1949 como um contrapeso para a União Soviética.
O objetivo deste princípio é desencorajar potenciais adversários de atacar os membros da Otan. O artigo garante que os recursos de toda a aliança possam ser usados para proteger qualquer nação membro. Isso é crucial para muitos dos países menores, que ficariam indefesos sem seus aliados.
A Islândia, por exemplo, não tem um Exército permanente.
Como os Estados Unidos são o maior e mais poderoso membro do bloco, qualquer estado da aliança está efetivamente sob sua proteção.
Segundo o site da Otan, o Artigo 5 afirma especificamente:
“As partes concordam que um ataque armado contra um ou mais deles, ocorrendo na Europa ou na América do Norte, será considerado como um ataque dirigido contra todos eles e, portanto, concordam que, se tal ataque ocorrer, cada um deles, no exercício do direito de legítima defesa individual ou coletiva reconhecido pelo artigo 51 da Carta das Nações Unidas, auxiliará a parte ou as partes atacadas, adotando posteriormente, individualmente e de comum acordo com as demais partes, as medidas que julgar necessárias, incluindo o uso de força armada, para restaurar a segurança na área do Atlântico Norte”.
“Qualquer ataque armado dessa natureza e todas as medidas adotadas como consequência serão imediatamente levadas ao conhecimento do Conselho de Segurança. Essas medidas cessarão quando o Conselho de Segurança tiver tomado as medidas necessárias para restaurar e manter a paz e a segurança internacionais.”
Durante a Guerra Fria, a principal preocupação era a União Soviética. Mas, nos últimos anos, as ações agressivas da Rússia na Europa Oriental ganharam atenção.
O Artigo 5 já foi invocado no 11 de setembro
O Artigo 5 só foi invocado uma vez: após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos.
No entanto, o princípio do Artigo 5 da Otan vai além dos ataques ao território nacional. A aliança também tomou medidas de defesa coletiva em várias ocasiões, incluindo a implantação de mísseis Patriot em 2012 na fronteira sírio-turca e o reforço de sua presença na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.
Os aliados da Otan também se juntaram aos EUA na luta no Afeganistão, Iraque e Síria.
O que constitui um ataque a um país membro da Otan
A linguagem do Artigo 5 afirma especificamente que um “ataque armado” contra uma nação membro é o que desencadeia a ação coletiva.
Mas o que constitui um “ataque armado” depende dos membros da Otan, e a postura agressiva da Rússia já levantou preocupações sobre a disposição do país de potencialmente tentar uma resposta da aliança.
Fonte: CNN
Brasil
Fux vota para anular julgamento de Bolsonaro no STF; o que acontece agora?
Magistrado citou incompetência absoluta do Supremo para julgar ex-presidente e outros sete réus
O ministro Luiz Fux, da Primeira Turma do STF (Supremo tribunal Federal), foi o terceiro magistrado a apresentar seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado.
Em dos pontos apresentados durante sua exposição, Fux indicou incompetência absoluta do Supremo para julgar o caso e pediu a anulação de todo o processo penal.
“Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos”, afirmou o ministro.
Para que o julgamento fosse anulado, os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin – que ainda não manifestaram seus votos – precisariam acompanhar a divergência aberta por Fux. No entanto, este cenário é considerado improvável, dado o entendimento de ambos os magistrados em etapas anteriores da ação penal.
Em outro momento na sessão de hoje do julgamento da trama golpista, Fux votou pela absolvição dos oito réus pelo crime de organização armada. O ministro segue apresentando seu voto, cuja extensa duração levou ao cancelamento da sessão plenária do STF agendada para às 15h30.
Votos
Relator do caso, Alexandre Moraes votou para condenar Bolsonaro e outros sete réus.
Para Moraes, Bolsonaro foi o líder do que seria o grupo que tramava o golpe. Junto ao ex-presidente, o relator votou pela condenação de:
Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;
Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;
Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro; e
Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022.
O voto de Moraes durou cerca de cinco horas e teve quase 70 slides para apresentação do relatório. O ministro também dividiu sua manifestação em 13 pontos que narraram, em ordem cronológica, como teria atuado a organização criminosa pelo golpe.
Flávio Dino acompanhou o relatório de Moraes, estabelecendo o placar de 2 a 0. Uma eventual condenação é confirmada com a maioria de três votos. Além de Fux, ainda votam Cármen Lúcia e Cristiano Zanin (presidente da Turma), nesta ordem.
Por quais crimes os réus foram denunciados?
Bolsonaro e outros réus respondem na Suprema Corte a cinco crimes. São eles:
Organização criminosa armada;
Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
Golpe de Estado;
Dano qualificado pela violência e ameaça grave;
Deterioração de patrimônio tombado.
A exceção fica por conta de Ramagem. No início de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um pedido de suspensão a ação penal contra o parlamentar. Com isso, ele responde somente aos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.
Cronograma do julgamento
Restam três para as sessões do julgamento. Veja:
10 de setembro, quarta-feira, 9h às 12h;
11 de setembro, quinta-feira, 9h às 12h e 14h às 19h;
e 12 de setembro, sexta-feira, 9h às 12h e 14h às 19h.
Fonte: CNN
Brasil
Lula diz que Brasil não precisa de “intervenções estrangeiras”
Fala do presidente aconteceu durante inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta terça-feira (9), que o Brasil não precisa de intervenção de autoridades estrangeiras nas decisões e políticas do país.
“Não precisamos de intervenções estrangeiras, nem de ameaças a nossa soberania, somos perfeitamente capazes de ser protagonistas das nossas próprias soluções”, disse o chefe do Executivo durante a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia.
Durante a agenda, acompanhado pelos ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, o presidente também comentou a recente operação da PF (Polícia Federal) em conjunto com a Receita Federal contra a presença do crime organizado na Faria Lima, região de São Paulo conhecida pela presença de fintechs e empresas da área econômica.
Segundo Lula, que defendeu uma ação “firme e decisiva contra o crime”, a ação policial “finalmente alcançou o andar de cima do crime organizado”.
“Juntos seremos mais fortes e eficazes, por isso, o crime organizado se prepare porque a justiça vai derrotá-los”, declarou ao finalizar seu discurso.
Ação contra o PCC na Faria Lima mirou lavagem de dinheiro
Em 28 de agosto, a PF deflagrou uma operação voltada ao combate à atuação do crime organizado, mais notadamente a facção PCC, na cadeia produtiva de combustíveis e a presença em fintechs localizadas na avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo.
A operação Quasar teve como objetivo de desarticular esquemas de lavagem de dinheiro, com impacto financeiro e envolvimento de organizações criminosas.
A ação da PF mirou gestão fraudulenta de instituições financeiras após identificar um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas.
Brasil
Suprema Corte dos EUA decidirá legalidade de tarifas de Trump
Presidente americano pressiona juízes para anular a decisão de um tribunal inferior que concluiu que o seu governo agiu ilegalmente para impor taxas
A Suprema Corte dos EUA concordou nesta terça-feira (9) em ouvir argumentos sobre as tarifas globais do presidente Donald Trump, aceitando um recurso rápido que trata do ponto central da agenda econômica do governo.
Trump está pressionando os juízes para anular uma decisão de um tribunal inferior que concluiu que seu governo agiu ilegalmente ao impor muitos de seus impostos de importação com base em uma lei federal destinada a emergências.
O apelo inclui tarifas estipuladas no “Dia da Libertação”, anunciadas pela Casa Branca em abril, e as taxas impostas este ano contra a China, o México e o Canadá, que foram elaboradas para combater a entrada de fentanil nos EUA.
O caso coloca um componente importante da economia americana na pauta do tribunal conservador e levanta uma questão fundamental sobre o poder do presidente de impor tarifas emergenciais sem a aprovação explícita do Congresso.
Enquanto a Corte ouve os argumentos, as tarifas permanecerão em vigor.
Fonte: CNN
