Doze presos continuam foragidos após fugas em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Após duas fugas em massa registradas no Complexo Penitenciário de Rio Branco, 12 detentos seguem foragidos. No intervalo de 30 dias, 15 presos conseguiram escapar, mas apenas três retornaram à custódia.

A primeira fuga ocorreu em 19 de junho de 2025, quando nove detentos deixaram o presídio. Desses, apenas Arthur Carvalho Gomes, 28 anos, e Natanael do Nascimento Salgueiro, 25 anos, foram recapturados.

Em 19 de julho, uma nova evasão foi registrada, com seis presos fugindo. Até o momento, somente Ruan Carlos Souza da Silva foi localizado, ainda no mesmo dia, nas proximidades do presídio.

Desde então, não houve novas capturas. De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), todas as forças de segurança do estado permanecem mobilizadas para encontrar os fugitivos e reforçar as ações de prevenção contra novas evasões.