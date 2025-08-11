Geral
Doze presos continuam foragidos após fugas em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco
Em 30 dias, 15 detentos escaparam; apenas três foram recapturados até agora
Comentários
Geral
Detran do Acre divulga lista com 1.849 convocados para CNH gratuita; veja aqui
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta segunda-feira, 11, a Portaria nº 793/2025, convocando 1.849 pessoas para participar do Programa CNH Social, modalidade CNH Urbana. A iniciativa, criada pelo Governo do Acre, oferece formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de forma gratuita, priorizando pessoas de baixa renda.
De acordo com o documento, os convocados têm 10 dias úteis a partir da publicação para efetuar a matrícula, munidos de CPF, documento de identidade, comprovante de endereço e comprovante de matrícula online (Passaporte CNH Social). Em Rio Branco, o atendimento será feito na sede do Detran, na Estrada Dias Martins, nº 894, bairro Jardim Primavera. Já os selecionados do interior devem procurar a Ciretran da cidade ou enviar a documentação por e-mail, caso residam em locais sem unidade do órgão.
O programa segue um cronograma rigoroso, que inclui prazos específicos para abertura do RENACH, exames médicos, toxicológicos, aulas teóricas e práticas, e realização dos exames de direção. O não cumprimento de qualquer etapa dentro do prazo leva à desclassificação do candidato e convocação de suplentes.
Os critérios de desempate consideraram menor renda familiar per capita, maior número de integrantes na família, participação no Bolsa Família, data e hora de inscrição e maior idade. A lista completa dos convocados está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre desta segunda-feira (11).
Comentários
Geral
Homem é preso em Cruzeiro do Sul por agredir e ameaçar incendiar a casa da própria mãe
Crime ocorreu no Bairro São José; idosa foi salva pela intervenção de familiares
Comentários
Geral
Rio Branco lança plano para reduzir gasto de R$ 400 mil mensais com energia elétrica
Prefeitura implementa o Plano Municipal de Gestão Energética para otimizar consumo e investir economia em áreas prioritárias
A Prefeitura de Rio Branco iniciou a implantação do Plano Municipal de Gestão Energética (PLAMGE) para reduzir os mais de R$ 400 mil gastos mensalmente com energia elétrica nos prédios públicos. O engenheiro Aluízio Veras foi designado para coordenar a execução do projeto, que busca otimizar o consumo e adotar práticas de eficiência energética.
Segundo o secretário municipal de Administração, Marcus Lucena, o objetivo é utilizar os recursos públicos de forma mais consciente, destinando a economia obtida para setores essenciais. A ação envolve diagnóstico detalhado do uso de energia e adoção de medidas como modernização da iluminação, ajustes em equipamentos e conscientização dos servidores.
Para Veras, a participação de todos é determinante para o sucesso do plano. “Pequenas atitudes, como desligar aparelhos fora de uso, têm grande impacto”, destacou. A economia gerada será revertida em investimentos que beneficiem diretamente a população, reforçando o compromisso da gestão com a sustentabilidade e a boa administração dos recursos públicos.
Você precisa fazer login para comentar.