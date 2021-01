Brasiléia deu início, na quarta-feira (20) à vacinação contra o coronavírus no município. Os primeiros vacinados foram cinco profissionais de saúde que atuam na área da covid-19 no Hospital Regional do Alto Acre e profissionais da unidade municipal de referência da covid.O marco histórico deste ato foi realizado na Unidade de Saúde Tufic Mizael Saady, com a presença da Prefeita Fernanda Hassem.

A primeira pessoa a receber a vacina foi a técnica de enfermagem Ana Maria Freire de 53 anos, que atua na saúde há 20 anos. A mesma falou emocionada deste momento em receber a primeira dose de vacina CoronaVac. “Foi uma grande emoção receber a primeira dose da vacina contra corona vírus, estou aqui com força e esperança que dias melhores virão para toda a população. Peço que possamos continuar nos protegendo, usando máscara e álcool em gel até que tudo volte ao normal”, destacou a enfermeira Ana Maria.

Os demais profissionais imunizados foram: A Técnica de enfermagem Miralice Paulino de 52 anos, que atua há 13 anos na saúde; Luzinete dos Santos, 41 anos, técnica de enfermagem do SAMU e há 17 anos servidora da saúde; Samara Oliveira, 29 anos, médica da COVID na Unidade de Referencia; Quérulem Bráz, fisioterapeuta, atende na ala da COVID no Hospital Regional.

Juntos com a prefeita Fernanda Hassem, participaram do evento o vice prefeito Carlinhos do Pelado, Secretário de Saúde Joãozinho Melo, presidente da Câmara dos vereadores Arlete Amaral e equipe da saúde.

Prefeita Fernanda Hassem falou deste momento tão importante para Brasiléia. “Fico muito emocionada, iniciamos a vacinação contra a Covid. É um momento muito importante. A nossa vontade era de imunizar grande parte da comunidade de Brasileia, mas neste primeiro momento são poucas doses e essas, seguindo protocolo do Ministério da Saúde, serão destinadas aos profissionais que atuam diretamente na linha de frente contra a Covid. Vamos lutar para que, em um curto prazo, possamos imunizar toda a população. Quero agradecer ao Governador Gladson Cameli pela parceria com todas as prefeituras do Acre, fazendo que a vacina chegue em nosso município. Meu coração está grato”, enfatizou Fernanda Hassem, Prefeita de Brasileia.



