Dorielson Mendes acerta permanência no São Francisco

PHDEsporteClube

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, confirmou para o dia 15 de janeiro, no José de Melo, o início da preparação do elenco profissional visando as competições em 2023. O Estrelão vai jogar o Campeonato Estadual e a Copa Verde.

“Tínhamos a intenção de iniciar os trabalhos no dia 10, mas a questão financeira impediu. Estamos com a nossa comissão técnica montada e o trabalho agora é realizar as contratações”, declarou Valdemar Neto.

Jogadores importados

De acordo com Valdemar Neto, o Rio Branco vai realizar contratações em outros estados para tornar o elenco mais competitivo.

“As condições financeiras não são as ideais, mas no Rio Branco existe uma tradição para ser mantida. Vamos entrar na disputa do Estadual pensando na conquista do título”, afirmou o dirigente

Fechar o mandato

Valdemar Neto vai para o último do seu segundo mandato e espera entregar o clube com calendário em 2024.

“Vou entregar o Rio Branco muito melhor. Se conseguirmos colocar o clube nos torneios nacionais será perfeito”, disse o presidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários