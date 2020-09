Na tarde da última segunda-feira, 21, um motorista de um caminhão baú sofreu um golpe. Ele foi chamado por uma cliente via WhatsApp para fazer uma mudança no Bairro Panorama, em Rio Branco, mas quando chegou ao local, foi surpreendido pelos criminosos. Os bandidos teriam pegado o número de telefone dele em um anúncio da OLX.

Consta que três criminosos abordaram o fretista e anunciaram o assalto. O homem foi colocado no banco detrás e os criminosos assumiram o comando do veículo. Não satisfeitos, eles amarraram o caminhoneiro em uma árvore, em uma área próxima ao local de partida do suposto frete. Dois criminosos ficaram fazendo guarda e um terceiro se evadiu com o caminhão.

O trabalhador ficou amarrado das 13 às 16 horas. Até o momento o caminhão não foi localizado. Ele só conseguiu pedir ajuda após os dois bandidos irem embora. Quando percebeu que estava sozinho, ele conseguiu se desamarrar e pedir ajuda em residências próximas.

