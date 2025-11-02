Acre
Domingo será quente, com sol e chuvas pontuais em regiões do Acre
O domingo (2) será marcado por tempo quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas do Acre, segundo previsão do portal O Tempo Aqui. O mesmo padrão climático se estende também ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, sul, sudoeste, oeste e noroeste de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.
Leste e Sul do Acre
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo será quente e abafado, com chuvas pontuais e possibilidade de pancadas intensas. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 55% à tarde, e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas eventuais vindas do norte, com variações de noroeste e nordeste.
Centro e Oeste do Acre
Em regiões como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com sol, nuvens e chuvas isoladas, que podem ser fortes em alguns pontos. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 50% e 60% à tarde e 90% a 100% ao amanhecer, com ventos fracos e calmos, predominantes do norte, variando entre noroeste e nordeste.
Temperaturas previstas
Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 34°C e 36°C;
Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 32°C e 34°C;
Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 32°C e 34°C.
Acre
Homem é esfaqueado pela esposa durante discussão por ciúmes em Sena Madureira
Vítima foi atingida por quatro golpes de canivete e transferida em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco
Um homem identificado como Alisson Nascimento da Cruz, de 30 anos, foi gravemente ferido após ser esfaqueado pela própria esposa durante uma discussão motivada por ciúmes, na noite deste sábado (2), no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, interior do Acre.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Florentino Moreno. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Alisson caído ao chão, apresentando quatro perfurações na região abdominal e torácica, provocadas por golpes de canivete.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos. A vítima foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, mas, devido à gravidade dos ferimentos — próximos ao coração —, precisou ser entubada e transferida com urgência para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internada em estado grave, sob cuidados intensivos no setor de Traumatologia.
Após o socorro, a Polícia Militar iniciou diligências e conseguiu localizar a esposa de Alisson. A mulher confessou o crime e alegou ter agido em legítima defesa, afirmando que a discussão foi motivada por ciúmes.
Ela foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio. A suspeita permanece à disposição da Justiça enquanto a Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e verifica a veracidade da versão apresentada pela autora.
Acre
Adolescentes pegam moto sem autorização e causam acidente entre motos em Rio Branco
Acidente ocorreu na noite de sábado (1º), na Estrada do São Francisco; menor pilotava motocicleta sem autorização do dono
Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na noite deste sábado (1º), na Estrada do São Francisco, bairro São Francisco, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Josenildo Paulino da Silva, de 51 anos, e dois adolescentes, de 15 e 16 anos.
De acordo com testemunhas, Josenildo seguia no sentido Centro–bairro em uma motocicleta Honda Titan preta, quando foi atingido na traseira por uma Yamaha Fazer preta, conduzida pelo adolescente de 15 anos, que levava o amigo na garupa.
A colisão ocorreu no momento em que Josenildo tentou fazer uma conversão à esquerda. Por falta de experiência e desconhecimento das regras de trânsito, os adolescentes não conseguiram frear a tempo, provocando o impacto.
Com a batida, o motociclista de 51 anos foi arremessado ao asfalto e perdeu a consciência. O adolescente que pilotava a moto sofreu escoriações e um corte profundo na perna direita, enquanto o garupa teve ferimento grave no tornozelo direito.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros. As três vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, com o estado de saúde considerado estável.
O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho pericial. O proprietário da motocicleta Fazer, utilizada pelos adolescentes, compareceu e informou que o veículo havia sido pego sem sua autorização. Ele será ouvido pela polícia.
As motos envolvidas no acidente foram entregues aos familiares das vítimas, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Acre
Homem é mordido no pênis por cachorro após furtar carro da irmã e passar o dia em motéis em Rio Branco
Caso inusitado terminou com o suspeito internado em estado delicado no Pronto-Socorro da capital
Um episódio cheio de reviravoltas foi registrado neste sábado (1º), em Rio Branco, e terminou de forma inusitada. Um homem identificado como F. C. D., de 40 anos, foi internado no Pronto-Socorro da capital após ser mordido no pênis por um cachorro, durante uma sequência de acontecimentos que começou com o furto do carro da própria irmã.
Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o caso teve início ainda durante a madrugada, quando o homem teria pulado o muro da residência da irmã, pegado a chave e levado o veículo que estava estacionado do lado de fora.
Com o carro, ele seguiu para um motel no bairro Floresta, onde passou várias horas consumindo drogas. Ao tentar deixar o local sem pagar, penhorou o automóvel e saiu à procura de dinheiro com familiares.
Durante a tarde, o homem foi para outro motel, desta vez na Via Chico Mendes, onde voltou a fazer uso de entorpecentes. Já no início da noite, ele se dirigiu até a casa de um primo, nas proximidades do Elevado da Estrada Dias Martins, em busca de ajuda financeira.
Ao entrar no quintal sem avisar, foi surpreendido por um cachorro que o atacou e mordeu sua região genital, causando ferimentos graves.
A Polícia Militar foi acionada e prestou socorro, levando o homem ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia de emergência devido à gravidade do ferimento.
O veículo furtado foi recolhido do motel por um guincho e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso foi registrado.
Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde do paciente não havia sido divulgado.
