Domingo será quente, com sol e chuvas pontuais em regiões do Acre

O domingo (2) será marcado por tempo quente e abafado, com sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes em algumas áreas do Acre, segundo previsão do portal O Tempo Aqui. O mesmo padrão climático se estende também ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, sul, sudoeste, oeste e noroeste de Mato Grosso, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru.

Leste e Sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo será quente e abafado, com chuvas pontuais e possibilidade de pancadas intensas. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 55% à tarde, e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos a calmos, com rajadas eventuais vindas do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Centro e Oeste do Acre

Em regiões como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário será semelhante, com sol, nuvens e chuvas isoladas, que podem ser fortes em alguns pontos. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 50% e 60% à tarde e 90% a 100% ao amanhecer, com ventos fracos e calmos, predominantes do norte, variando entre noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 34°C e 36°C;

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 32°C e 34°C;

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C, máximas entre 32°C e 34°C.

Relacionado

Comentários