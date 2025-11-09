Geral
Domingo será de tempo instável e chuvas fortes em várias regiões do Acre
O domingo (9) será de tempo instável em todo o Acre, com chuvas a qualquer hora do dia e possibilidade de temporais em diversas regiões. De acordo com a previsão meteorológica, o fenômeno também deve atingir estados vizinhos, como Rondônia, Mato Grosso, Goiás e o sul e sudoeste do Amazonas, além das regiões de planície da Bolívia e áreas de selva no Peru.
No leste e sul do estado, que compreende as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a instabilidade predomina desde as primeiras horas da manhã. As chuvas podem ocorrer de forma contínua e, em alguns pontos, com forte intensidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 75% durante a tarde e alcançar índices de até 100% no início do dia. Os ventos sopram fracos a moderados, vindos do sudeste, com variações do sul e sudoeste.
Já no centro e oeste do Acre, que inclui as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo deve se manter quente, com períodos de sol entre nuvens e chuvas pontuais. Também há alta probabilidade de precipitações fortes em algumas áreas. A umidade relativa do ar mínima fica entre 60% e 70% à tarde, e a máxima pode chegar a 100% pela manhã. Os ventos são predominantemente fracos, com leves variações de direção.
As temperaturas variam conforme a região. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, e as máximas entre 26°C e 28°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros variam de 19°C a 21°C nas mínimas e de 25°C a 27°C nas máximas. Já nas regiões mais centrais e do oeste, como Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, as máximas podem chegar a 32°C.
Mototaxista com sinais de embriagês perde controle e bate em rotatória na Avenida Chico Mendes
Condutor sofreu fratura na perna e teve atendimento do Samu dificultado devido ao estado de embriaguez
Na noite deste sábado (8), o mototaxista Roberto de Almeida Souza, de 44 anos, ficou ferido após colidir com o canteiro central da rotatória na Avenida Chico Mendes, no bairro Triângulo, em Rio Branco.
Segundo informações da polícia, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele perdeu o controle da motocicleta — credenciada pela RBTrans, de placa branca — e atingiu violentamente a estrutura central da rotatória.
Com o impacto, Roberto sofreu uma fratura na perna direita. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas relataram dificuldade no atendimento devido ao estado alcoólico do mototaxista. Após ser contido e estabilizado, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu cuidados médicos.
A motocicleta foi recolhida e levada ao pátio do Detran. O caso será encaminhado à RBTrans e à Polícia Civil, que devem apurar as circunstâncias do acidente e a possível responsabilização do condutor.
Cinco pessoas são presas em operação integrada que marcou o encerramento de curso de segurança pública no Vale do Juruá
Forças estaduais e federais atuaram em megaoperação conjunta em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima
Cinco pessoas, entre homens e mulheres, foram presas durante uma operação integrada realizada entre a sexta-feira (7) e o sábado (8) nos municípios do Vale do Juruá. A ação marcou o encerramento do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (COISP) e foi coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com participação de diversas forças estaduais e federais.
Durante a operação, as equipes realizaram 186 abordagens de pessoas, fiscalizaram 16 motocicletas e inspecionaram 11 veículos, além de efetuarem cinco prisões.
O curso e a operação reuniram agentes do Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Com o término das atividades, uma megaoperação integrada foi deflagrada nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, com apoio do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM).
Segundo o coordenador do COISP, capitão Thales Campos, o objetivo foi “reforçar a presença do Estado nas áreas urbanas e periféricas, intensificar o patrulhamento ostensivo e preventivo em zonas comerciais e realizar incursões em locais com alto índice de criminalidade, com base em análise criminal”.
O oficial destacou ainda que ações integradas como essa são essenciais para fortalecer a cooperação entre as forças de segurança e ampliar a sensação de segurança da população. “Novas operações estão previstas para os próximos meses, com foco na repressão qualificada e na prevenção de crimes em todo o estado”, concluiu Campos.
Em Rio Branco, Polícia Militar detém dupla após tentativa de homicídio e apreende arma de fogo
Uma ação rápida da Polícia Militar do Acre (PMAC) impediu a fuga de dois suspeitos envolvidos em uma tentativa de homicídio registrada na noite desta sexta-feira, 7, nas proximidades do condomínio Eco Village, ao lado da Rodoviária Internacional de Rio Branco. A vítima, um vigilante de 37 anos, foi baleada na boca, pescoço e ombro direito, sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à UPA do Segundo Distrito, onde permanece em observação.
A guarnição realizava abordagens de rotina quando recebeu, via rádio, a informação de disparos de arma de fogo em uma obra próxima ao local. Os policiais iniciaram patrulhamento pela rodovia AC-40 e avistaram cinco indivíduos encapuzados e vestidos de preto correndo pela via, vindos de uma área de mata atrás do canteiro de obras.
Durante a tentativa de abordagem, dois suspeitos se renderam, enquanto outros três conseguiram escapar. Um deles, de 22 anos, estava armado com um revólver artesanal calibre .32 e portava uma balaclava preta. Com ele foi apreendido ainda um facão artesanal e camisas escuras utilizadas durante a ação. O segundo detido foi um adolescente de 17 anos.
De acordo com o relato dos suspeitos, o grupo teria invadido o canteiro de obras com a intenção de roubar materiais de construção e ferramentas. Durante a ação, foram surpreendidos pelo vigilante, momento em que um dos criminosos efetuou o disparo que atingiu a vítima.
Os dois foram detidos e conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) junto com o material apreendido. A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deveá identificar e prender os demais envolvidos na tentativa de homicídio.
