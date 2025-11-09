Domingo será de tempo instável e chuvas fortes em várias regiões do Acre

O domingo (9) será de tempo instável em todo o Acre, com chuvas a qualquer hora do dia e possibilidade de temporais em diversas regiões. De acordo com a previsão meteorológica, o fenômeno também deve atingir estados vizinhos, como Rondônia, Mato Grosso, Goiás e o sul e sudoeste do Amazonas, além das regiões de planície da Bolívia e áreas de selva no Peru.

No leste e sul do estado, que compreende as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a instabilidade predomina desde as primeiras horas da manhã. As chuvas podem ocorrer de forma contínua e, em alguns pontos, com forte intensidade. A umidade relativa do ar deve variar entre 65% e 75% durante a tarde e alcançar índices de até 100% no início do dia. Os ventos sopram fracos a moderados, vindos do sudeste, com variações do sul e sudoeste.

Já no centro e oeste do Acre, que inclui as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo deve se manter quente, com períodos de sol entre nuvens e chuvas pontuais. Também há alta probabilidade de precipitações fortes em algumas áreas. A umidade relativa do ar mínima fica entre 60% e 70% à tarde, e a máxima pode chegar a 100% pela manhã. Os ventos são predominantemente fracos, com leves variações de direção.

As temperaturas variam conforme a região. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, as mínimas ficam entre 20°C e 22°C, e as máximas entre 26°C e 28°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, os termômetros variam de 19°C a 21°C nas mínimas e de 25°C a 27°C nas máximas. Já nas regiões mais centrais e do oeste, como Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, as máximas podem chegar a 32°C.

