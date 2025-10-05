Domingo será de muito calor e predomínio de sol no Acre

O domingo (5) será marcado por tempo quente e ensolarado em todo o Acre, segundo informações do portal O Tempo Aqui. A previsão também se estende a regiões de Rondônia, Amazonas (sudeste, sul e sudoeste), Mato Grosso, Bolívia (planícies) e Peru (região de selva). Apesar do predomínio do sol, pancadas rápidas e isoladas de chuva podem ocorrer em alguns pontos do estado.

Leste e sul do Acre

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo será muito quente, com sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuvas fortes. Pode chover de forma rápida e fraca em áreas isoladas.

A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% à tarde, e entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram de norte, com variações de noroeste e nordeste, em intensidade fraca a moderada, com rajadas ocasionais.

Centro e oeste do estado

Nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo também será quente e ventilado, com sol e nuvens, e possibilidade de chuvas rápidas em alguns pontos. A umidade mínima deve ficar entre 40% e 50% durante a tarde, e a máxima, entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos devem ser fracos a calmos, com rajadas esporádicas, soprando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Temperaturas previstas

• Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 35°C e 37°C;

• Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil: mínimas entre 21°C e 23°C, e máximas entre 36°C e 38°C;

• Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;

• Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;

• Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 36°C e 38°C;

• Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C;

• Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 35°C e 37°C.

