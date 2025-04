Domingo será de calor intenso e chuvas pontuais no Acre

Neste domingo, 27, o tempo quente, com presença de sol, nuvens e chuvas pontuais, que podem ser fortes em alguns pontos, deve predominar no Acre, Rondônia, sul e sudoeste do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e da região de selva do Peru. Nas demais áreas do Amazonas, o clima seguirá abafado, com possibilidade de chuvas intensas acompanhadas de temporais.

No Acre, o calor continua marcante em todas as regiões. No leste e sul do estado, incluindo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a previsão é de tempo quente, com sol, nuvens e ocorrência de chuvas passageiras e pontuais. Em algumas áreas, essas chuvas podem ser intensas, com alta probabilidade de temporais. A umidade relativa do ar durante a tarde deve variar entre 55% e 65%, atingindo índices de 90% a 100% ao amanhecer. Os ventos sopram de forma fraca a calma, vindos do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No centro e oeste do estado, abrangendo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com tempo quente e chuvas pontuais. No entanto, a probabilidade de chuvas fortes é média. A umidade relativa do ar oscila entre 50% e 60% durante a tarde, também alcançando entre 90% e 100% nos primeiros horários do dia. Os ventos, assim como no restante do estado, serão fracos a calmos, vindos majoritariamente do norte e com variações de noroeste e nordeste.

