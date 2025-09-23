Brasil
Dólar recua a R$ 5,30 após Trump anunciar encontro com Lula na próxima semana
O dólar à vista opera em forte queda frente ao real nesta terça-feira (23), após presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que terá um encontro com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana. O mercado reagiu positivamente à notícia, interpretando-a como um sinal de possível aproximação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que enfrentam tensões comerciais.
Trump contou que chegou a se encontrar rapidamente com Lula antes do início da sessão em Nova York e fez elogios ao petista. “Eu gosto dele e ele gosta do Brasil. Ele me pareceu um homem muito agradável”, afirmou o republicano, ao confirmar a reunião.
Qual a cotação do dólar hoje?
Às 12h05, o dólar à vista tinha leve alta de 0,85%, a R$ 5,293 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha queda de 0,80%, a R$ 5,302.
Dólar comercial
- Compra: R$ 5,293
- Venda: R$ 5,293
O que aconteceu com dólar hoje?
Após passar a maior parte da manhã próximo à estabilidade, a moeda americana passou a operar em forte queda frente ao real, após o anúncio de um encontro entre Lula e Trump na próxima semana.
A sinalização de diálogo ocorre em meio à pior crise diplomática recente entre os dois países. Na véspera, a Casa Branca anunciou novas sanções contra autoridades brasileiras ligadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo a aplicação da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e ao Instituto Lex, vinculado à família do magistrado.
Em seu discurso de abertura da Assembleia, Lula criticou medidas unilaterais e ataques à soberania brasileira, num recado direto ao governo americano. Para o petista, “não há justificativa para agressões contra nossas instituições e nossa economia”.
Ainda não há informações sobre a data e a pauta da reunião bilateral, mas a aposta é de que a conversa possa girar em torno do tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras, das sanções contra ministros do STF e de possíveis pontos de cooperação, como clima e comércio.
Se confirmado, será o primeiro encontro bilateral formal entre Trump e Lula desde a volta do republicano à Casa Branca em janeiro deste ano.
Mais cedo a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) mostrou que o Banco Central, após avaliar os efeitos acumulados do choque de juros, entrou agora em um “novo estágio” da política monetária que prevê taxa Selic inalterada por longo período para buscar a meta de inflação.
“Agora, na medida em que o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta”, destacou a ata.
Para Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, o BC assumiu “com mais clareza” que o ciclo de elevações da Selic está encerrado.
“É claro que ele deixa uma abertura dizendo que se precisar aumentar, ele vai. Mas o registro de modo geral mudou. Agora é um registro de um Copom que vai esperar para ver o que a firme elevação da taxa de juros vai trazer para a economia brasileira”, disse Gala.
No mercado de câmbio, a avaliação é de que a Selic a 15%, juntamente com mais cortes de juros pelo Federal Reserve, torna o diferencial de juros do Brasil ainda mais atrativo para os investidores internacionais, o que mais recentemente permitiu que o dólar se aproximasse dos R$5,30.
Durante entrevista nesta manhã ao ICL Notícias, Haddad ponderou, no entanto, que os juros no Brasil não deveriam estar em 15% e que há espaço para cortes. O ministro pontuou ainda que o Brasil não tem dificuldade de colocar seus produtos em outros mercados diante da vigência da tarifa implementada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
A arrecadação do governo federal teve queda real de 1,50% em agosto sobre o mesmo mês do ano anterior, somando R$ 208,791 bilhões, na primeira retração registrada neste ano.
Secretaria de Esportes abre chamamento público para entidades de arbitragem
O Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer (SEEL), lançou nesta terça-feira, 23, o Chamamento Público nº 04/2025, destinado à seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), como federações, associações e ligas, para prestação de serviços de arbitragem em competições esportivas realizadas ou apoiadas pela secretaria.
De acordo com o edital, as entidades interessadas poderão apresentar propostas de 29 de setembro a 3 de outubro de 2025. O resultado preliminar está previsto para o dia 17 de outubro, com possibilidade de recursos nos dias 21 e 22 do mesmo mês. A divulgação final do certame deve ocorrer até 27 de outubro.
As OSCs habilitadas serão responsáveis por fornecer árbitros e juízes qualificados para diferentes modalidades esportivas, garantindo a regularidade das disputas. A seleção levará em conta critérios como experiência comprovada em arbitragem, quantidade e qualificação da equipe técnica, abrangência de modalidades atendidas e histórico de parcerias públicas. A pontuação máxima será de 100 pontos.
A SEEL reforça que poderão participar apenas entidades sem fins lucrativos que comprovem atuação na área de arbitragem esportiva. Não será exigida contrapartida financeira e será permitida a atuação em rede.
O edital ainda prevê prazos para impugnação, apresentação de recursos e entrega da documentação de habilitação, que deverá ser enviada por e-mail para [email protected]. Após a homologação, as entidades vencedoras assinarão termo de colaboração com validade inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração pública.
Telegram exclui 30 grupos que vendiam dióxido de cloro
Após receber notificação da Advocacia-Geral da União (AGU), a rede social Telegram excluiu 30 grupos e canais que disseminavam desinformação e comercializavam ilegalmente remédios à base de dióxido de cloro para diversas doenças, como câncer. Além das supostas curas, usuários também realizavam discurso antivacina.
Além de não ter embasamento científico, o dióxido de cloro é corrosivo e pode causar graves complicações à saúde, especialmente em crianças. Apesar disso, tem sido ilegalmente vendido como um suposto “medicamento milagroso” desde a pandemia da covid-19.
Além de requisitar a remoção desses grupos, a AGU também pediu que a empresa bloqueasse o uso e a pesquisa de palavras-chave que facilitem o acesso ao conteúdo.
Segundo a AGU, a ação foi motivada por denúncias feitas ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ao apurar as denúncias, as autoridades sanitárias identificaram 30 comunidades que costumavam recomendar os compostos para diferentes fins.
A reportagem tentou contato com o Telegram e aguarda manifestações da empresa.
Revalida 2025/1: candidatos já podem recorrer de resultado da 2ª etapa
Começa nesta segunda-feira (22) e terminará na próxima sexta (29), o período de recursos contra os resultados preliminares da prova prática da primeira edição do ano do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/1).
Para entrar com recurso contra a nota da prova de habilidades clínicas, o participante deverá usar o Sistema Revalida, clicar na Página do Participante e seguir as instruções apresentadas.
Os resultados preliminares desta segunda etapa do Revalida foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 19 de setembro, no mesmo Sistema Revalida.
Resultado do recurso
O resultado final da 2ª etapa do Revalida 2025/1 será divulgado pelo Inep em 31 de outubro, no Sistema Revalida, após a análise dos recursos administrativos daqueles que discordaram de algum ponto avaliado pelo Inep.
O resultado definitivo será acompanhado das razões de deferimento ou indeferimento apresentadas pelas bancas de especialistas do exame, em parecer único e não individualizado.
Objetivos
O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior. O exame não classifica instituições de educação superior de outros países.
O objetivo do exame é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.
Padrão Esperado
O Inep também publicou, no Sistema Revalida, o Padrão Esperado de Procedimentos (PEP) definitivo, de cada uma das dez estações da prova de habilidades da segunda etapa do Revalida.
O PEP funciona como um roteiro oficial da prova prática do exame e traz informações sobre ações dos candidatos esperadas pelos avaliadores, critérios de avaliação e a pontuação de cada ação.
Revalida
O exame é realizado em duas edições anuais e composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).
