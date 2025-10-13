Brasil
Dólar cai para R$ 5,46 com alívio nas tensões entre EUA e China
O arrefecimento das tensões entre os Estados Unidos e a China permitiu um dia de recuperação no mercado financeiro. O dólar caiu quase 1%, após encerrar a semana passada em R$ 5,50. A bolsa de valores subiu, depois de duas quedas seguidas, e retomou os 141 mil pontos.
O dólar comercial encerrou esta segunda-feira (13) vendido a R$ 5,462, com queda de R$ 0,041 (-0,75%). A cotação operou em queda durante toda a sessão. Na mínima do dia, por volta das 15h, chegou a R$ 5,44.
Apesar da queda desta segunda, a moeda estadunidense sobe 2,61% em outubro. Em 2025, a divisa cai 11,62%. O euro comercial teve forte queda, recuando 1,14% e fechando em R$ 6,31.
O mercado de ações teve um dia de alívio. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 141.783,36 pontos, com alta de 0,78%. Os destaques foram ações de siderurgia, de petroleiras e de mineradoras, setores que exportam bastante para a China.
A recuperação veio na esteira de declarações conciliatórias do presidente estadunidense, Donald Trump. Durante o fim de semana, Trump sinalizou a intenção de reduzir atritos comerciais com a China, revertendo a ameaça de tarifas de 100% sobre produtos chineses, inicialmente anunciada na sexta-feira (10).
Em entrevista ao canal Fox News, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, reforçou o otimismo ao confirmar a reabertura do diálogo entre as autoridades dos dois países.
No mercado de câmbio, o real foi a segunda moeda emergente que mais se valorizou na segunda, perdendo apenas para o rand sul-africano. A atuação do Banco Central, que vendeu US$ 5 bilhões em leilão para rolagem de vencimentos de contratos futuros de câmbio, ajudou a conter a volatilidade.
Israel liberta todos os prisioneiros palestinos previstos no acordo de Gaza
Todos os palestinos que estavam previstos para serem libertos das prisões israelenses nesta segunda-feira (13) foram soltos. A medida faz parte do acordo que também libertou os reféns do Hamas na Faixa de Gaza.
Mais de 1.700 pessoas estavam sendo mantidas sem acusação, após terem sido detidas pelas forças israelenses em Gaza nos últimos dois anos.
Nesta segunda, quase 40 ônibus transportando os detidos foram vistos avançando lentamente em meio à grande multidão no complexo médico Nasser, no sul de Gaza.
Cerca de 250 prisioneiros palestinos condenados por tribunais israelenses foram soltos na Cisjordânia, Jerusalém e Gaza, ou deportados para o Egito.
Alguns dos ex-prisioneiros foram vistos posando nas janelas dos ônibus, exibindo cartazes “V de Vitória”. Eles passarão por exames médicos nas instalações hospitalares.
Fonte: CNN
Veja as primeiras fotos dos reféns libertados em Gaza
Grupo palestino Hamas libertou, nesta segunda-feira (13), reféns ainda vivos que eram mantidos na Faixa de Gaza
O exército israelense e a Assessoria de Imprensa do Governo de Israel divulgaram as primeiras fotos dos reféns que foram libertados de Gaza nesta segunda-feira (13), mostrando os ex-prisioneiros sendo recebidos pelas forças israelenses.
Foram soltos todos os 20 reféns ainda vivos que eram mantidos na Faixa de Gaza há mais de dois anos. Israel também soltou palestinos prisioneiros no país, como parte da primeira fase do plano de cessar-fogo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Eitan Mor, de Kiryat Arba, trabalhava como segurança no festival de música Nova quando foi sequestrado pelo Hamas. Ele tinha 23 anos na época e já completou 25.
Fonte: CNN
Reconstrução começa agora, diz Trump após assinar cessar-fogo em Gaza
Declaração aconteceu durante cúpula da paz que acontece no Egito com diversos líderes mundiais
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (13) que a reconstrução na Faixa de Gaza começará a partir de agora, momento em que o acordo de cessar-fogo para o território palestino foi assinado.
“Agora é um novo dia surgindo, uma reconstrução começando. Fizemos a parte mais difícil, mas claro temos muito a reconstruir”, disse Trump após assinar o acordo de cessar-fogo em Gaza. O documento foi assinado no Egito, na cidade de Sharm el-Sheikh, onde líderes mundiais se reúnem para cúpula de paz.
Trump ainda agradeceu “as nações árabes e muçulmanas” que tornaram o acordo de paz isso possível. Além do americano, assinaram o acordo os líderes dos países mediadores, que foram: Egito, Catar e Turquia.
Em discurso antes de assinar documento, o republicano afirmou que o Oriente Médio agora é uma “região transformada” e que o acordo é “histórico”.
“As pessoas nesta sala ajudaram muito, são os líderes mais ricos do mundo. Quando os conhecemos bem, posso dizer que são as melhores pessoas, eles se importam com os seus países. Isso [o acordo] só está acontecendo porque todos se reuniram”, afirmou Trump.
O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, convidou o presidente dos Estados Unidos para participar da cerimônia de assinatura. O egípicio recebeu líderes mundiais de mais de 20 países. Entre os que confirmaram presença estão o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez.
Trump chegou ao Egito nesta tarde, após discursar no Parlamento de Israel, horas depois de reféns terem sido libertados por Hamas e palestinos prisioneiros terem sido soltos por Israel.
Primeira fase do cessar-fogo
Segundo o presidente Donald Trump, a primeira fase do acordo inclui o cessar-fogo, a libertação dos reféns que permanecem sob custódia do Hamas e o recuo das forças israelenses.
Um “Conselho de Paz”, previsto no plano de 20 pontos, proposto pelo republicano, deve supervisionar o cumprimento das medidas iniciais. O órgão teria caráter internacional e contaria com um comitê palestino “tecnocrático e apolítico” responsável pela administração de Gaza.
