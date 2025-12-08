Conecte-se conosco

Dólar cai e Bolsa sobe com possível recuo de Flávio e juros nos EUA

2 horas atrás

O dólar operava em baixa nesta segunda-feira (8/12), no início de uma semana marcada pelas decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos.

No cenário doméstico, a atenção dos investidores está voltada aos impactos políticos do anúncio da escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como possível candidato à Presidência da República em 2026. Ele teve o nome chancelado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No último pregão da semana passada, na sexta-feira (5/12), a notícia de que Bolsonaro teria escolhido Flávio, publicada em primeira mão pelo colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles, fez o dólar disparar e derrubou a Bolsa de Valores.

  • Às 11h23, o dólar caía 0,71%, a R$ 5,395.
  • Mais cedo, às 10h05, a moeda norte-americana recuava 0,21% e era negociada a R$ 5,422.
  • Na cotação máxima do dia até aqui, o dólar bateu R$ 5,437. A mínima é de R$ 5,387.
  • Na sexta-feira, o dólar terminou a sessão em forte alta de 2,31%, cotado a R$ 5,433.
  • Com o resultado, a moeda dos EUA acumula ganhos de 1,83% no mês e 12,09% no ano frente ao real.

  • O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores do Brasil (B3), operava em alta no pregão.
  • Às 11h27, o Ibovespa avançava 0,95%, aos 158,8 mil pontos.
  • No último pregão, o indicador afundou 4,31%, aos 157,3 mil pontos.
  • Com o resultado, a Bolsa brasileira acumula perdas de 1,07% em dezembro e valorização de 30,83% em 2025.

Mercado monitora possível recuo de Flávio

A indicação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para disputar as eleições presidenciais do ano que vem continua movimentando o mercado. A escolha de um integrante da família Bolsonaro foi comunicada a interlocutores próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro na semana passada. É a primeira vez que Bolsonaro, que está preso na carceragem da Polícia Federal (PF) em Brasília, manifesta tal intenção.

Bolsonaro avalia que o filho primogênito ganhará musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Na avaliação do ex-presidente, Flávio consolida unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, e Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro.

Por conta disso, a previsão é que o senador comece a fazer mais viagens pelo país e assuma protagonismo nos embates com o presidente Lula. Dentro da família Bolsonaro, Flávio também seria o candidato que passaria “previsibilidade” para a classe política e o segmento econômico, dado o perfil mais moderado que o dos irmãos.

A reação do mercado aos novos planos do bolsonarismo foi negativa em um primeiro momento. O candidato preferido ao Planalto por amplos setores do mercado financeiro é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Nesta segunda-feira, os investidores parecem apostar em uma eventual desistência de Flávio da corrida eleitoral.

No fim de semana, Flávio Bolsonaro afirmou que o único cenário em que deixaria a pré-candidatura ao Palácio do Planalto nas eleições de 2026 seria a soltura de Jair Bolsonaro e a possibilidade de ele próprio disputar o pleito.

Em entrevista à TV Record, o senador disse que não pretende retirar o nome da disputa, e que o “preço” para desistir da corrida presidencial é a “justiça” para o pai, condenado a 27 anos e 3 anos pela trama golpista.

“O meu preço é justiça. E não é só justiça comigo, é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados — estão dentro de um cativeiro, neste momento, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à Presidência é muito consciente. Ela é para representar grande parte da população brasileira que não aceita mais essa quantidade enorme de desmandos”, disse Flávio.

“Não tiro o meu nome, a não ser na condição de nós termos justiça — como eu falei aqui — não só com Bolsonaro, mas com centenas, com milhares, com milhões de brasileiros que estão sofrendo, angustiados, desesperançosos, com aquela sensação de: ‘A quem recorrer? O que a gente faz agora?’ Então, o lançamento do meu nome vem para resgatar esse brilho, para esquentar de novo o coração do brasileiro”, completou o senador.

À espera da “superquarta”

Além da questão política, o mercado financeiro continua em compasso de espera pela decisão dos bancos centrais do Brasil e dos EUA sobre a taxa de juros, na próxima quarta-feira (10/12). “Superquarta” é o termo usado no mercado financeiro para o dia em que coincidem as divulgações das taxas básicas de juros nos dois países.

É o caso dessa quarta-feira, data na qual tanto o Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), quanto o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), anunciam o resultado de suas reuniões, que começam na terça-feira (9/12).

A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central (BC) para controlar a inflação. A Selic é utilizada nas negociações de títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas da economia.

Quando o Copom aumenta os juros, o objetivo é conter a demanda aquecida, o que se reflete nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Assim, taxas mais altas também podem conter a atividade econômica.

Ao reduzir a Selic, por outro lado, a tendência é de que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação e estimulando a atividade econômica.

No Brasil, a ampla maioria dos analistas do mercado espera a manutenção da Selic no patamar atual, de 15% ao ano – trata-se da mais elevada taxa de juros em quase duas décadas no país.

O foco das atenções ficará voltado para o teor do comunicado do Copom, que pode indicar “pistas” sobre as próximas reuniões. Há grande expectativa em torno do corte de juros a partir do ano que vem, e a dúvida é quando isso ocorrerá, se em janeiro ou apenas em março.

Nos EUA, atualmente, a taxa de juros está no intervalo entre 3,75% e 4% ao ano (após redução de 0,25 ponto percentual na última reunião do Fed), e a maioria dos analistas do mercado aposta em mais um corte de juros em 2025.

De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, a probabilidade de um novo corte de 0,25 ponto percentual nos juros dos EUA é de 89,6%. Por outro lado, 10,4% dos investidores apostam na manutenção do patamar atual.

Porto Walter se torna o primeiro município do Acre com 100% das escolas rurais conectadas à internet

7 minutos atrás

8 de dezembro de 2025

Prefeitura conclui instalação de rede em todas as unidades da zona rural por meio do programa Aprender Conectado; antes, apenas duas escolas tinham acesso

O Secretário de Educação Ericson Araújo, reforçou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte às equipes escolares. Foto: captada 

Porto Walter se tornou o primeiro município do Acre a conectar todas as escolas da zona rural à internet. A instalação, realizada nesta semana por meio do Programa Aprender Conectado, representa um salto histórico na educação local: em 2023, quando o prefeito César Andrade assumiu a gestão, apenas duas escolas rurais tinham acesso à rede.

A mudança foi viabilizada com a criação, ainda no início da atual administração, da Diretoria Municipal de Tecnologia da Informação (DTI), responsável por estruturar sistemas, modernizar dados e coordenar projetos de inovação no município.

— Saímos de uma realidade com apenas duas escolas conectadas para a totalidade da rede rural online. Criamos a Diretoria de Tecnologia justamente para preparar o município para esse momento. Hoje, a tecnologia está chegando para mudar o presente e o futuro das nossas crianças — afirmou o prefeito.

O secretário de Educação, Ericson Araújo, destacou que a conectividade será acompanhada de orientações e suporte pedagógico para que professores e alunos aproveitem as ferramentas digitais de forma eficiente.

O impacto já é sentido pelos estudantes. Ana Clara, aluna da zona rural, celebrou a novidade:
— Antes a gente ficava sem poder pesquisar nada na escola. Agora vamos poder fazer trabalhos, aprender mais e conhecer coisas novas. É como se o mundo tivesse ficado mais perto da gente.

Com a iniciativa, Porto Walter se consolida como referência estadual em inclusão digital na educação, garantindo acesso à informação e reduzindo desigualdades no aprendizado entre a zona urbana e rural.

O município e o primeiro do Acre a conectar 100% das escolas da zona rural, tornando-se referência estadual em inclusão digital. Foto: cedida 

Trump demonstra preocupação com plano da Netflix de comprar Warner Bros

2 horas atrás

8 de dezembro de 2025

Presidente diz que se trata de “uma fatia de mercado muito grande”, mas elogia co-CEO da Netflix

Presidente dos EUA, Donald Trump • Leon Neal/Pool via REUTERS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou ter reservas sobre o acordo da Netflix para comprar a Warner Bros. No domingo (7), o republicano fez seus primeiros comentários sobre a fusão que remodelaria Hollywood.

“Isso precisa passar por um processo, e veremos o que acontece. A Netflix é uma ótima empresa. Eles fizeram um trabalho fenomenal”, disse Trump a repórteres no tapete vermelho do Kennedy Center, acrescentando que o co-CEO da Netflix Ted Sarandos “é um homem fantástico e eu o respeito muito, mas é uma fatia de mercado muito grande”.

Trump reiterou elogios a Sarandos, com quem disse ter se reunido no Salão Oval na semana passada, afirmando: “Ele fez um dos melhores trabalhos da história do cinema e de outras áreas.”

A Netflix anunciou na sexta-feira um acordo bombástico com a Warner Bros. Discovery, concordando em comprar o lendário estúdio de cinema e televisão e ativos, como o serviço de streaming HBO Max, por US$ 72 bilhões, mais dívidas.

O anúncio abalou Hollywood e bagunçou as expectativas sobre os próximos passos da Warner Bros. Discovery, que também é a empresa controladora da CNN.

O Departamento de Justiça analisará minuciosamente a fusão de duas das três maiores plataformas de streaming do mundo, juntamente com o estúdio de cinema e televisão de melhor desempenho deste ano.

O CEO da Paramount, David Ellison, fez diversas propostas a Trump para obter aprovação regulatória quando sua produtora, a Skydance, buscou comprar a Warner Bros. Discovery.

Trump afirmou no domingo que também participará da análise da fusão.

Fonte: CNN

Criminosos encapuzados roubam arsenal de empresa de segurança em SP

2 horas atrás

8 de dezembro de 2025

Ladrões renderam seguranças e levaram arsenal com 35 armas e centenas de munições em empresa no Capão Redondo

Três homens encapuzados e armados levaram um arsenal de uma empresa de segurança na manhã deste domingo (7/12), no Capão Redondo (zona sul da capital).

Segundo a polícia, os homens chegaram na empresa na rua Antonio José Viveira e renderam o vigilante assim que ele abriu o portão. Posteriormente, os demais vigilantes que foram chegando foram sendo rendidos.

Os criminosos levaram 23 revólveres calibre 38, 12 espingardas calibre 12 e centenas de munições.

Assim que os criminosos fugiram em um carro prata, a polícia foi chamada. A Polícia Militar realizou varredura no local, mas nenhum dos suspeitos foi localizado.

O caso é investigado pela 6ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) com apoio do 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio).

De acordo com nota da Secretaria da Segurança Pública (SSP), “as equipes seguem empenhadas em diligências para identificação e prisão dos envolvidos e recuperação das armas e munições subtraídas”.

 

