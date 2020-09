A decisão é do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tarauacá. O corpo de Tainá foi achado em um matagal um dia após o crime. Na época, a Polícia Civil informou que a adolescente foi estrangulada e havia a suspeita de abuso sexual, a reportagem não conseguiu contato com a defesa de Willas Farrapo.

A dupla foi presa e confessou que esteve com a adolescente no dia em que ela sumiu, porém, negou o abuso.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos teriam mantido relações sexuais com a adolescente e, após isso, a estrangularam. O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) não divulgou se realmente houve o abuso sexual.

Na decisão, a Justiça destacou que a menor tinha um relacionamento conturbado com um dos suspeitos. No dia do crime, Tainá foi levada por um dos suspeitos até a casa do segundo envolvido no crime, onde foi morta.