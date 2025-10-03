Dois trabalhadores ficam feridos após desabamento de galpão em Cruzeiro do Sul

Estrutura metálica cedeu durante serviço na região da Variante; vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao hospital.

Na manhã desta sexta-feira (3), dois trabalhadores ficaram feridos após o desabamento da cobertura de um galpão na região da Variante, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, a estrutura metálica cedeu enquanto os homens realizavam serviços no local. Eles foram atingidos pelos destroços e precisaram de atendimento médico imediato.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros atendimentos ainda no canteiro de obras e, em seguida, encaminharam as vítimas para uma unidade hospitalar da cidade. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos.

As causas do acidente serão apuradas por órgãos competentes, que devem investigar as condições da obra e eventuais responsabilidades.

