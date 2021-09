Dois são presos com mais de 17 kg de cocaína em veículo que seguia do Acre para Rondônia

Na manhã deste Domingo (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre apreendeu mais de 17 kg de pasta base de cocaína que estavam escondidas em um veículo de passeio que se dirigia para Rondônia.

O veículo foi abordado pela equipe de policiais nas proximidades da Unidade Operacional da PRF em Rio Branco/AC, no quilômetro 115 da BR-364. Durante entrevista feita aos ocupantes do veículo, os dois apresentaram sinais de nervosismo e falta de respostas assertivas sobre os motivos da viagem, o que motivou os policiais rodoviários federais a aprofundar os procedimentos para busca pessoal e buscas no veículo a procura de ilícitos, acabando por descobrir que havia invólucros coloridos dentro de um compartimento natural da estrutura do veículo.

Para a retirada das embalagens do esconderijo, foi necessária a ajuda de bombeiros do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros do estado do Acre, que com equipamentos especializados fizeram a abertura da lataria do veículo para a descoberta de um total de 25 tabletes (peso total 17,160 kg) com substância com características de pasta base de cocaína (feito teste preliminar – teste de Scott – a substância reagiu produzindo a cor azulada típica de positivo para cocaína).

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos 2 ocupantes do veículo. A droga, o veículo e os detidos foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes da capital acreana para os procedimentos decorrentes do crime de tráfico de drogas.