Dois presos são encontrados mortos em menos de 48 horas no mesmo presídio de Senador Guiomard
Antoniel Pereira Feitosa, de 32 anos, foi a segunda vítima no presídio de Senador Guiomard; caso semelhante havia ocorrido na segunda-feira com Michel Luís dos Santos Paes, de 38 anos
O sistema penitenciário do Acre registrou duas mortes em circunstâncias preocupantes em menos de 48 horas no Presídio de Senador Guiomard. Na manhã desta quarta-feira (5), Antoniel Pereira Feitosa, de 32 anos, foi encontrado sem vida dentro da cela onde estava sozinho, repetindo o mesmo cenário da morte de Michel Luís dos Santos Paes, de 38 anos, ocorrida na segunda-feira (3).
Ambos os casos apresentam similaridades inquietantes: os detentos estavam em celas individuais quando foram localizados sem sinais vitais durante rondas dos agentes penitenciários. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) já acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nos dois episódios e encaminhou os corpos para perícia, aguardando laudos cadavéricos para determinar as causas exatas das mortes. As investigações foram abertas para esclarecer as circunstâncias dos óbitos e possíveis responsabilidades.
Cronologia dos óbitos
- Segunda (3): Michel Luís dos Santos Paes, 38 anos, encontrado morto
- Quarta (5): Antoniel Pereira Feitosa, 32 anos, localizado sem vida
- Circunstância: Ambos em celas individuais
Procedimentos em andamento
- Samu: Atestou os óbitos no local
- Perícia: Corpos encaminhados para exame cadavérico
- Investigação: Iapen apura circunstâncias das mortes
- Assistência Social: Acompanhamento das famílias
Os casos ocorrem em momento de forte pressão no sistema prisional acreano, que recentemente registrou aumento de 45% na população carcerária. As mortes em circunstâncias similares acendem alerta sobre condições carcerárias e procedimentos de segurança nas unidades do estado.
Veja nota emitida pelo IAPEN:
O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a morte do detento Antoniel Pereira Feitosa, de 32 anos, no Presídio de Senador Guiomard, na manhã desta quarta-feira, 5.
Antoniel, que estava sozinho na cela, foi encontrado morto no início desta manhã pela guarnição policial de plantão.
Imediatamente, os Policias Penais de plantão acionaram o Samu, que atestou o óbito do detento. As causas da morte só serão confirmadas após o laudo cadavérico.
O setor de Assistência Social do Iapen acompanha todos os trâmites para o velório.
Que a família de Antoniel possa ser confortada neste momento de tristeza e dor.
Marcos Frank Costa
Presidente do Iapen
“Associação Família Azul do Acre cobra resposta do Conselho de Assistência Social”
A Associação Família Azul do Acre (AFAC), referência no apoio a crianças e adolescentes com autismo em Rio Branco, vive um impasse que pode comprometer o atendimento de mais de 100 famílias. A presidente da entidade, Heloneida da Gama, usou as redes sociais para fazer um apelo público às autoridades, exigindo uma resposta oficial do Conselho Municipal de Assistência Social sobre a negativa de reconhecimento da associação.
Desde julho de 2025, a AFAC busca regularizar sua situação para poder receber recursos públicos e internacionais. A entidade já enviou ofícios e realizou mudanças estruturais no seu estatuto com o objetivo de se adequar aos critérios exigidos para atuar na área da assistência social. No entanto, mesmo com os esforços, a associação não recebeu qualquer resposta formal do Conselho, apenas informações extraoficiais de que a entidade “não foi aprovada”.
Durante o desabafo, Heloneida destacou que, sem esse reconhecimento, a AFAC não pode receber emendas parlamentares nem apoio institucional. Isso coloca em risco a continuidade das terapias de 105 crianças e adolescentes, uma vez que o financiamento atual é insuficiente para manter os atendimentos no próximo ano. “Ano que vem, essas crianças vão ficar sem terapia. Porque eu não tenho apoio. E o que custa dar essa resposta?”, questiona a presidente.
A dirigente também criticou a falta de transparência e respeito por parte dos órgãos competentes. “Fiz dois ofícios e até hoje não tive a dignidade de ter uma resposta. As pessoas acham que eu vou ficar calada, como muitos colegas ficam. Eu não vou”, afirmou. Heloneida deixou claro que a luta não se limita ao Acre e que, se necessário, levará a questão diretamente ao Ministério da Cidadania, em Brasília.
Além da cobrança direta ao diretor de assistência e presidente do Conselho, Ivan Rulf, a presidente reiterou que não atenderá mais ligações ou mensagens informais sobre o caso. “Eu quero um posicionamento por escrito. Seja positivo ou negativo. Eu preciso saber por que não podemos fazer parte”, enfatizou. O tom foi de indignação, mas também de persistência, revelando a gravidade da situação enfrentada por centenas de famílias.
Por fim, Heloneida estabeleceu um prazo: espera uma resposta até sexta-feira. Caso contrário, pretende intensificar sua mobilização nacional. A AFAC, que há anos atua com dedicação e voluntariado, pede apenas a oportunidade de continuar o seu trabalho de forma legal e estruturada, com o respaldo que as famílias de autistas merecem.
Prefeitura de Epitaciolândia promove reunião de acolhimento com mães atípicas para fortalecer a rede de apoio
Nesta terça-feira, 4, a Prefeitura de Epitaciolândia promoveu uma importante reunião com as mães atípicas do município, em um momento marcado pela empatia, escuta ativa e diálogo aberto. O encontro teve como principal objetivo ouvir as demandas dessas famílias, discutir melhorias no atendimento e fortalecer as ações voltadas à inclusão e ao acompanhamento contínuo de crianças com necessidades específicas.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em desenvolver políticas públicas que promovam o acolhimento e a valorização das famílias que enfrentam desafios diários na busca por mais qualidade de vida e acesso aos serviços públicos. O espaço foi pensado para promover o compartilhamento de experiências, a troca de informações e o apoio mútuo, fortalecendo a rede de cuidado e proteção no município.
Participaram do encontro o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário municipal de saúde Sérgio Mesquita, e a vereadora Eliade Silva, que destacaram a importância de manter o diálogo permanente com as famílias e de ampliar as ações voltadas à inclusão social.
Com esse momento de acolhimento, a gestão reafirma o compromisso com uma Epitaciolândia mais humana, inclusiva e comprometida com o bem-estar de todas as famílias.
Polícia Civil interna adolescente dependente químico que agredia família e destruía patrimônio em Cruzeiro do Sul
Mãe do jovem buscou ajuda da DEAM após filho danificar móveis, moto e carro da família por não receber dinheiro para drogas; Justiça determinou internação para tratamento
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEAM/CZS), cumpriu na tarde de terça-feira (4) um mandado de internação contra um adolescente dependente químico na Comunidade Santa Lúcia, em Cruzeiro do Sul. De acordo com as investigações, o jovem apresentava comportamento agressivo dentro de casa e chegou a danificar móveis, uma motocicleta e o carro da própria mãe após ela se recusar a lhe dar dinheiro para sustentar o vício.
Diante da situação de risco, a mãe procurou a DEAM/CZS e solicitou medidas protetivas. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, que concedeu as medidas e determinou a internação do menor em uma unidade especializada para tratamento e acompanhamento. A ação integra o trabalho contínuo da Polícia Civil na proteção de famílias em situação de vulnerabilidade e no encaminhamento adequado de adolescentes para acolhimento terapêutico.
