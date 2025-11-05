Dois presos são encontrados mortos em menos de 48 horas no mesmo presídio de Senador Guiomard

Antoniel Pereira Feitosa, de 32 anos, foi a segunda vítima no presídio de Senador Guiomard; caso semelhante havia ocorrido na segunda-feira com Michel Luís dos Santos Paes, de 38 anos

O sistema penitenciário do Acre registrou duas mortes em circunstâncias preocupantes em menos de 48 horas no Presídio de Senador Guiomard. Na manhã desta quarta-feira (5), Antoniel Pereira Feitosa, de 32 anos, foi encontrado sem vida dentro da cela onde estava sozinho, repetindo o mesmo cenário da morte de Michel Luís dos Santos Paes, de 38 anos, ocorrida na segunda-feira (3).

Ambos os casos apresentam similaridades inquietantes: os detentos estavam em celas individuais quando foram localizados sem sinais vitais durante rondas dos agentes penitenciários. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) já acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) nos dois episódios e encaminhou os corpos para perícia, aguardando laudos cadavéricos para determinar as causas exatas das mortes. As investigações foram abertas para esclarecer as circunstâncias dos óbitos e possíveis responsabilidades.

Cronologia dos óbitos

Segunda (3): Michel Luís dos Santos Paes, 38 anos, encontrado morto

Quarta (5): Antoniel Pereira Feitosa, 32 anos, localizado sem vida

Circunstância: Ambos em celas individuais

Procedimentos em andamento

Samu: Atestou os óbitos no local

Perícia: Corpos encaminhados para exame cadavérico

Investigação: Iapen apura circunstâncias das mortes

Assistência Social: Acompanhamento das famílias

Os casos ocorrem em momento de forte pressão no sistema prisional acreano, que recentemente registrou aumento de 45% na população carcerária. As mortes em circunstâncias similares acendem alerta sobre condições carcerárias e procedimentos de segurança nas unidades do estado.

Veja nota emitida pelo IAPEN:

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a morte do detento Antoniel Pereira Feitosa, de 32 anos, no Presídio de Senador Guiomard, na manhã desta quarta-feira, 5.

Antoniel, que estava sozinho na cela, foi encontrado morto no início desta manhã pela guarnição policial de plantão.

Imediatamente, os Policias Penais de plantão acionaram o Samu, que atestou o óbito do detento. As causas da morte só serão confirmadas após o laudo cadavérico.

O setor de Assistência Social do Iapen acompanha todos os trâmites para o velório.

Que a família de Antoniel possa ser confortada neste momento de tristeza e dor.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen

