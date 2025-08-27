Dois presos por estelionato e um apreendido por assalto em operação da Polícia Civil

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou na manhã desta terça-feira, 26, uma operação que resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes de estelionato, além do cumprimento de um mandado de internação contra um terceiro investigado por participação em um assalto ocorrido em uma loja de celulares na cidade.

A ação foi desencadeada por investigadores que atuam em Tarauacá e é resultado de um trabalho minucioso de inteligência e monitoramento. De acordo com a Polícia Civil, a operação integra os esforços contínuos da instituição para combater crimes patrimoniais e garantir a segurança da população tarauacaense.

Os dois presos por estelionato e o menor apreendido foram conduzidos à Delegacia Geral de Tarauacá para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Civil segue investigando possíveis desdobramentos dos crimes e não descarta novas prisões nos próximos dias.

Fonte: PCAC

