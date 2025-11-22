Dois ônibus da Ricco apresentam problemas e passam por manutenção em Rio Branco

Dois ônibus da Ricco Transportes, concessionária responsável pelo transporte coletivo em Rio Branco, precisaram ser retirados de circulação para manutenção na manhã deste sábado (22) após apresentarem falhas distintas durante o início das operações.

O primeiro caso ocorreu na linha da Sobral, quando o vidro de uma das janelas se estilhaçou enquanto o veículo trafegava. Imagens enviadas por passageiros mostram o ônibus parado e o motorista recolhendo os estilhaços. Apesar da movimentação, ninguém ficou ferido.

O diretor de Transportes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Ney Oliveira, explicou que o rompimento do vidro pode ter sido provocado pela mudança brusca de clima. “O clima, muito quente, deu uma chuva e no balanço do carro, estourou, mas não houve nenhuma vítima”, afirmou.

Ele também desmentiu boatos que circularam nas redes sociais de que uma pessoa teria sido atingida pelos pedaços de vidro. “A empresa afirmou categoricamente que ninguém se feriu”, reforçou.

Já o segundo incidente envolveu um ônibus articulado que sofreu um pneu furado no eixo traseiro. A equipe de manutenção da empresa foi acionada para realizar a troca, mas encontrou problemas adicionais. “O ônibus furou o pneu de dentro, que é um pneu duplo ali atrás. Quando a manutenção foi lá, teve três porcas que danificaram. A equipe precisou retornar à garagem para buscar novas porcas – chamados popularmente como prisioneiros – e retornar ao local. Eles já estão lá fazendo a substituição”, explicou Ney.

Em ambos os casos, os veículos foram temporariamente substituídos para evitar maiores transtornos aos usuários. A RBTrans informou que acompanha a operação e que a empresa deve reforçar protocolos de manutenção preventiva para evitar recorrências.

Veja os vídeos:

