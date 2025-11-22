Acre
Dois ônibus da Ricco apresentam problemas e passam por manutenção em Rio Branco
Dois ônibus da Ricco Transportes, concessionária responsável pelo transporte coletivo em Rio Branco, precisaram ser retirados de circulação para manutenção na manhã deste sábado (22) após apresentarem falhas distintas durante o início das operações.
O primeiro caso ocorreu na linha da Sobral, quando o vidro de uma das janelas se estilhaçou enquanto o veículo trafegava. Imagens enviadas por passageiros mostram o ônibus parado e o motorista recolhendo os estilhaços. Apesar da movimentação, ninguém ficou ferido.
O diretor de Transportes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Ney Oliveira, explicou que o rompimento do vidro pode ter sido provocado pela mudança brusca de clima. “O clima, muito quente, deu uma chuva e no balanço do carro, estourou, mas não houve nenhuma vítima”, afirmou.
Ele também desmentiu boatos que circularam nas redes sociais de que uma pessoa teria sido atingida pelos pedaços de vidro. “A empresa afirmou categoricamente que ninguém se feriu”, reforçou.
Já o segundo incidente envolveu um ônibus articulado que sofreu um pneu furado no eixo traseiro. A equipe de manutenção da empresa foi acionada para realizar a troca, mas encontrou problemas adicionais. “O ônibus furou o pneu de dentro, que é um pneu duplo ali atrás. Quando a manutenção foi lá, teve três porcas que danificaram. A equipe precisou retornar à garagem para buscar novas porcas – chamados popularmente como prisioneiros – e retornar ao local. Eles já estão lá fazendo a substituição”, explicou Ney.
Em ambos os casos, os veículos foram temporariamente substituídos para evitar maiores transtornos aos usuários. A RBTrans informou que acompanha a operação e que a empresa deve reforçar protocolos de manutenção preventiva para evitar recorrências.
Assis Brasil lança um dos maiores programas municipais de doação de mudas de café da região
Por Wanglézio Braga
A gestão do prefeito Jerry Correia, em Assis Brasil, abriu oficialmente o chamamento público(n°001/2025) que vai credenciar pequenos produtores rurais interessados em receber mudas de café e adubos. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, prevê a doação de até 220 mil mudas, reforçando a aposta do município na cafeicultura como motor de renda e fortalecimento da agricultura familiar. O edital foi publicado hoje (21) no Diário Oficial e o prazo para cadastro vai até 28 de novembro de 2025.
Segundo o chamamento, a “iniciativa busca alcançar agricultores que trabalham em regime familiar, conforme determina a Lei 11.326”. A prefeitura destaca que o café tem grande potencial econômico no município e pode garantir diversificação produtiva, geração de renda e fixação das famílias no campo. Cada produtor poderá solicitar até 6.600 mudas, além de adubos definidos conforme análise técnica de solo.
Para participar, o agricultor precisa apresentar documentação pessoal, comprovante de endereço e Cadastro da Agricultura Familiar ativo. O município reforça que a seleção seguirá critérios transparentes, priorizando quem trabalha exclusivamente com mão de obra da família e produz dentro dos limites de Assis Brasil. Produtores de Brasileia e Sena Madureira também poderão ser atendidos, desde que comprovem vínculo social ou produtivo no município.
Após a análise dos documentos, o resultado será publicado no Diário Oficial (DOU). Quem for aprovado deverá assinar o termo de doação e retirar as mudas no prazo estipulado. A prefeitura alerta que o uso indevido das mudas pode gerar sanções e impedir o produtor de participar de futuras chamadas. A expectativa é que o programa impulsione a produtividade do café local e fortaleça a economia rural ao longo de 2026.
Prefeitura de Rio Branco supera meta de vacinação antirrábica em 2025
Cobertura passa de 80% e mobilização é considerada histórica pelo CCZ
A Prefeitura de Rio Branco alcançou o principal objetivo da campanha de vacinação antirrábica de 2025: ultrapassar a cobertura mínima de 80% recomendada pelo Ministério da Saúde. Com mais de 38 mil cães e gatos imunizados, o município chega à fase final da mobilização com um resultado considerado histórico pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).
A estratégia adotada neste ano — que combinou pontos fixos e uma ampla agenda de buscas ativas nos bairros — garantiu que a meta fosse superada antes mesmo do encerramento oficial. A última etapa de busca ativa será realizada neste sábado (22), no bairro Esperança III, onde agentes irão imunizar gratuitamente cães e gatos, além de reforçar orientações sobre a importância da vacina no combate à raiva, doença de letalidade absoluta em humanos e animais.
Além das ações itinerantes, a Prefeitura mantém dois pontos fixos de vacinação abertos ao público:
• Urap Roney Meireles – de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h;
• Centro de Controle de Zoonoses – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para animais a partir de três meses.
O gerente do CCZ, médico-veterinário Herbert de Oliveira, comemorou o alcance da meta e destacou o engajamento da população.
“Encerramos 2025 com um resultado muito positivo. A vacinação é fundamental por causa da alta letalidade da raiva. A participação da população faz toda a diferença e, mais uma vez, conseguimos superar a cobertura necessária”, afirmou.
Para o agente de zoonoses Moabe de Sousa, a receptividade dos moradores foi determinante.
“Estamos há cerca de seis meses percorrendo os bairros, e a aceitação das pessoas foi essencial. É gratificante ver o objetivo sendo alcançado e sentir que a população entende a importância da campanha”, disse.
Com a meta atingida e a cobertura ampliada, a Prefeitura reforça que manter a vacinação em dia é a principal forma de proteção contra a raiva, garantindo mais segurança para animais e moradores da capital.
Inmet emite aviso de chuvas intensas no Acre até domingo
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu na manhã deste sábado (22) um aviso de chuvas intensas com grau de severidade “perigo potencial” para todo o estado do Acre. O alerta teve início às 09h20 e permanece válido até às 10h00 de domingo (23).
De acordo com o comunicado, está prevista chuva entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. Embora o grau de severidade indique risco moderado, o INMET aponta baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, que ainda assim exigem atenção da população.
Orientações à população
O instituto reforça algumas medidas de segurança durante o período do aviso:
• Rajadas de vento: evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda;
• Aparelhos eletrônicos: recomenda-se não usar equipamentos ligados diretamente à tomada durante as tempestades.
As autoridades orientam que moradores acompanhem atualizações de órgãos oficiais e redobrem a atenção ao transitar pela cidade, principalmente em áreas que costumam registrar pontos de alagamento.
O alerta faz parte do monitoramento contínuo do INMET sobre as condições meteorológicas na região norte, que neste período do ano costuma ser marcada por pancadas de chuva mais frequentes e mudanças rápidas no tempo.
