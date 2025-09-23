Brasil
Dois nomes próximos de Evo Morales são ligados ao tráfico em 48 horas, e ex-presidente mantém silêncio
Irmã de líder do “clã Terán” é flagrada com 10 kg de cocaína em Cochabamba; ex-vice-ministro Felipe Cáceres também aparece citado em operação contra laboratório de cristalização. Senadores defendem Morales e pedem cautela nas acusações.
Em menos de 48 horas, dois personagens próximos ao círculo político do ex-presidente Evo Morales foram implicados em casos de tráfico de drogas na Bolívia. Na segunda-feira (21), Elba Terán, ligada ao conhecido “clã Terán”, foi detida no Trópico de Cochabamba transportando 10 quilos de cocaína. Já na terça (22), o nome do ex-vice-ministro da Defesa Social, Felipe Cáceres, apareceu associado a um laboratório de cristalização de cocaína, segundo informações divulgadas por autoridades antinarcóticos.
Apesar da repercussão, Morales optou pelo silêncio. Em suas redes sociais e aparições públicas, não fez menção aos episódios, preferindo tratar de outros assuntos em agenda no município de Shinahota. A postura abriu espaço para que aliados políticos se manifestassem.
Os senadores Luis Flores e Leonardo Loza saíram em defesa do ex-presidente, afirmando que a Justiça deve conduzir os casos de forma independente. Loza declarou que se trata de “atividades ilícitas particulares e pessoais” e que todo o peso da lei deve ser aplicado aos envolvidos. Flores relembrou que, durante o governo Morales, até figuras próximas foram punidas, como o ex-presidente da YPFB, Santos Ramírez, preso por corrupção.
A defesa reforça que os acusados não mantêm vínculo direto com Morales atualmente e classificam as tentativas de ligação ao ex-presidente como manobras políticas.
Fonte: ElDeber
Som do Acre anuncia artistas selecionados para o Festival Varadouro 2025
O projeto Som do Acre já definiu os 2 selecionados que irão compor o line-up do Festival Varadouro 2025. Os artistas Duda Modesto e Kaemizê + convidados foram os escolhidos desta edição, conquistando espaço em um dos palcos mais importantes da música independente da região Norte.
Eles se apresentam no Festival Varadouro, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2025, ao lado de outros nomes da cena nacional e regional.
O processo de seleção ocorreu após as mentorias formativas realizadas em setembro deste ano, que reuniram artistas locais e profissionais da cena nacional em encontros voltados para a gestão de carreira, estratégias de comunicação e fortalecimento da cadeia produtiva da música. A diversidade dos selecionados mostra a vitalidade da produção musical no Acre, que segue em constante renovação.
Os escolhidos desta edição irão se juntar às bandas Filomedusa, Los Chicos de Menezes e Maya Dourado, selecionadas no Som do Acre em 2024, reforçando a continuidade da proposta de valorizar e dar visibilidade à música autoral acreana.
Para a produtora cultural Karla Martins, da Eita Pau Produções, a escolha dos artistas reforça a missão do Som do Acre de ser um espaço de visibilidade e de fortalecimento da música autoral.
“Cada edição é uma oportunidade de revelar novas sonoridades e conectar artistas locais a circuitos maiores. Duda Modesto e Kaemizê e convidados representam bem essa potência criativa do nosso estado e certamente vão marcar presença no Festival Varadouro”, destacou.
Sobre os artistas selecionados em 2025
Kaemizê é rapper, compositor e produtor musical acreano, atuante na cena do hip hop desde 2014. Integrante do Centro Acreano de Hip Hop, uma das entidades mais representativas da cultura urbana no estado desde 2004, se destaca por utilizar a música como ferramenta de expressão social, pessoal e cultural.
Com uma trajetória sólida na música independente, já lançou diversos singles, dois EPs e um álbum, consolidando presença marcante na internet e no cenário do rap nacional. Seu trabalho foi reconhecido com prêmios importantes, como a vitória no Festival de Rap Virtual realizado por Nocivo Shomon, o título de Melhor Álbum do Ano de 2023 pelo portal 5Elemento, a liderança local no Dia Mundial da Criatividade e, mais recentemente, o Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025, na categoria Melhor Artista.
Duda Modesto é cantora e compositora acreana, uma voz autêntica e marcante da nova geração do cenário musical da Região Norte. Iniciou sua trajetória em 2015, nos palcos da noite de Rio Branco, e a partir de 2022 passou a lançar trabalhos autorais. Seu single de estreia foi Pressa Safada, seguido do EP homônimo, que inclui uma colaboração com Diogo Soares (Los Porongas).
Misturando pop, indie, nova MPB e rock, Duda também lançou o single Vapor, de sonoridade eletrônica, e o EP Eu também sou do Acre (2024), com releituras de artistas conterrâneos, indicado ao Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025. Participou de festivais como Jovens do Futuro e Casarão, foi embaixadora do Women’s Music Event Awards 2023 e teve o clipe de Pressa Safada selecionado para o 12º Festival Curta Brasília. Em 2025, divulgou o single Esparramar durante turnê em Porto Alegre, alcançando mais de 85 mil streams no YouTube e Spotify.
O projeto Som do Acre é contemplado pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, com financiamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco, produção da Eita Pau Produções e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.
Crédito foto kaemize: Eden Carlos
Crédito foto Duda: Natan Peres
Secretaria de Esportes abre chamamento público para entidades de arbitragem
O Governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esportes e Lazer (SEEL), lançou nesta terça-feira, 23, o Chamamento Público nº 04/2025, destinado à seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSCs), como federações, associações e ligas, para prestação de serviços de arbitragem em competições esportivas realizadas ou apoiadas pela secretaria.
De acordo com o edital, as entidades interessadas poderão apresentar propostas de 29 de setembro a 3 de outubro de 2025. O resultado preliminar está previsto para o dia 17 de outubro, com possibilidade de recursos nos dias 21 e 22 do mesmo mês. A divulgação final do certame deve ocorrer até 27 de outubro.
As OSCs habilitadas serão responsáveis por fornecer árbitros e juízes qualificados para diferentes modalidades esportivas, garantindo a regularidade das disputas. A seleção levará em conta critérios como experiência comprovada em arbitragem, quantidade e qualificação da equipe técnica, abrangência de modalidades atendidas e histórico de parcerias públicas. A pontuação máxima será de 100 pontos.
A SEEL reforça que poderão participar apenas entidades sem fins lucrativos que comprovem atuação na área de arbitragem esportiva. Não será exigida contrapartida financeira e será permitida a atuação em rede.
O edital ainda prevê prazos para impugnação, apresentação de recursos e entrega da documentação de habilitação, que deverá ser enviada por e-mail para [email protected]. Após a homologação, as entidades vencedoras assinarão termo de colaboração com validade inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração pública.
Dólar recua a R$ 5,30 após Trump anunciar encontro com Lula na próxima semana
O dólar à vista opera em forte queda frente ao real nesta terça-feira (23), após presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que terá um encontro com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana. O mercado reagiu positivamente à notícia, interpretando-a como um sinal de possível aproximação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, que enfrentam tensões comerciais.
Trump contou que chegou a se encontrar rapidamente com Lula antes do início da sessão em Nova York e fez elogios ao petista. “Eu gosto dele e ele gosta do Brasil. Ele me pareceu um homem muito agradável”, afirmou o republicano, ao confirmar a reunião.
Qual a cotação do dólar hoje?
Às 12h05, o dólar à vista tinha leve alta de 0,85%, a R$ 5,293 na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha queda de 0,80%, a R$ 5,302.
Dólar comercial
- Compra: R$ 5,293
- Venda: R$ 5,293
O que aconteceu com dólar hoje?
Após passar a maior parte da manhã próximo à estabilidade, a moeda americana passou a operar em forte queda frente ao real, após o anúncio de um encontro entre Lula e Trump na próxima semana.
A sinalização de diálogo ocorre em meio à pior crise diplomática recente entre os dois países. Na véspera, a Casa Branca anunciou novas sanções contra autoridades brasileiras ligadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo a aplicação da Lei Magnitsky à esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e ao Instituto Lex, vinculado à família do magistrado.
Em seu discurso de abertura da Assembleia, Lula criticou medidas unilaterais e ataques à soberania brasileira, num recado direto ao governo americano. Para o petista, “não há justificativa para agressões contra nossas instituições e nossa economia”.
Ainda não há informações sobre a data e a pauta da reunião bilateral, mas a aposta é de que a conversa possa girar em torno do tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras, das sanções contra ministros do STF e de possíveis pontos de cooperação, como clima e comércio.
Se confirmado, será o primeiro encontro bilateral formal entre Trump e Lula desde a volta do republicano à Casa Branca em janeiro deste ano.
Mais cedo a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) mostrou que o Banco Central, após avaliar os efeitos acumulados do choque de juros, entrou agora em um “novo estágio” da política monetária que prevê taxa Selic inalterada por longo período para buscar a meta de inflação.
“Agora, na medida em que o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta”, destacou a ata.
Para Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, o BC assumiu “com mais clareza” que o ciclo de elevações da Selic está encerrado.
“É claro que ele deixa uma abertura dizendo que se precisar aumentar, ele vai. Mas o registro de modo geral mudou. Agora é um registro de um Copom que vai esperar para ver o que a firme elevação da taxa de juros vai trazer para a economia brasileira”, disse Gala.
No mercado de câmbio, a avaliação é de que a Selic a 15%, juntamente com mais cortes de juros pelo Federal Reserve, torna o diferencial de juros do Brasil ainda mais atrativo para os investidores internacionais, o que mais recentemente permitiu que o dólar se aproximasse dos R$5,30.
Durante entrevista nesta manhã ao ICL Notícias, Haddad ponderou, no entanto, que os juros no Brasil não deveriam estar em 15% e que há espaço para cortes. O ministro pontuou ainda que o Brasil não tem dificuldade de colocar seus produtos em outros mercados diante da vigência da tarifa implementada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
A arrecadação do governo federal teve queda real de 1,50% em agosto sobre o mesmo mês do ano anterior, somando R$ 208,791 bilhões, na primeira retração registrada neste ano.
