Dois jovens são sequestrados, agredidos e esfaqueados em suposta disputa de facções no Segundo Distrito de Rio Branco
Vítimas buscaram recuperar bicicleta roubada e foram levadas a uma mata, onde sofreram tentativa de homicídio; estado de saúde é estável
Dois jovens, Paulo Henrique Silva Batista, 20 anos, e Alisson Pereira da Silva, 23, foram sequestrados, agredidos e vítimas de uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (16) no Residencial Rosa Linda, no Segundo Distrito de Rio Branco. Eles foram levados para uma área de mata, onde Paulo Henrique levou sete facadas nas costas e Alisson também foi agredido. Ambos conseguiram fugir e foram socorridos por moradores.
Segundo a polícia, o crime ocorreu após Paulo Henrique ter sua bicicleta roubada por integrantes do Comando Vermelho pela manhã. À tarde, os dois voltaram ao local na tentativa de recuperar o bem, mas foram rendidos por ao menos cinco homens, que roubaram a motocicleta em que estavam e os sequestraram.
As vítimas, que moram no bairro Belo Jardim – área de influência do Bonde dos 13 – foram atacadas em região dominada pelo CV. A investigação avalia se o crime tem ligação com a disputa entre facções, ainda que não haja indícios de envolvimento dos jovens com o crime organizado. Eles passam bem e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.
Polícia Civil prende homem por violência doméstica em Xapuri
A mulher procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido interceptada pelo agressor, que a teria agredido fisicamente com socos e tentado estrangulá-la, além de proferir ameaças de morte
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de oficiais investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu na tarde desta terça-feira, 16, R.P.J. em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de violência doméstica praticado contra sua ex-companheira.
A prisão ocorreu em via pública, nas proximidades da delegacia, quando o acusado transitava pela região. De acordo com a Polícia Civil, os investigadores estavam há cerca de dois dias realizando diligências contínuas para localizar o homem, que havia se escondido no município de Xapuri após cometer o crime em Rio Branco.
Conforme apurado, a vítima havia solicitado medidas protetivas de urgência contra R.P.J., que foram deferidas pela Justiça no dia 8 de dezembro de 2025. No entanto, mesmo ciente da decisão judicial, o acusado voltou a se aproximar da ex-companheira.
No dia 11 de dezembro, a mulher procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido interceptada pelo agressor, que a teria agredido fisicamente com socos e tentado estrangulá-la, além de proferir ameaças de morte.
Diante da gravidade dos fatos e do descumprimento das medidas protetivas, a Justiça decretou a prisão preventiva do acusado, que foi prontamente cumprida pela equipe da Polícia Civil de Xapuri.
Após a prisão, R.P.J. foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, ficará à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e destaca a importância de que vítimas denunciem agressões, garantindo a rápida atuação das forças de segurança.
MP investiga suposto loteamento irregular em Sena Madureira
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou Procedimento Preparatório para apurar a existência de um loteamento irregular no bairro Eugênio Augusto Areal, em Sena Madureira. A medida foi formalizada por meio da Portaria nº 0018/2025/PJCv/SENA/PJCível, assinada pelo promotor de Justiça Júlio César de Medeiros Silva.
De acordo com o MPAC, o procedimento tem como objetivo acompanhar a situação de um loteamento onde residem cerca de 10 famílias, que atualmente vivem sem pavimentação, iluminação pública e saneamento básico. A iniciativa busca coletar subsídios para eventual adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais voltadas à regularização fundiária da área.
Na portaria, o Ministério Público destaca que a regularização fundiária é essencial para garantir o direito social à moradia e a dignidade da pessoa humana, além de assegurar o respeito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme previsto no artigo 225 da Constituição Federal. O órgão também cita os avanços trazidos pela Lei nº 13.465/2017, que aprimorou os instrumentos jurídicos e urbanísticos voltados à regularização de áreas ocupadas de forma irregular.
O promotor ressalta ainda que ofícios anteriores encaminhados para obtenção de informações sobre a situação do loteamento, bem como sobre a manutenção da rua, iluminação pública e saneamento, não foram respondidos, mesmo após reiteradas tentativas. Diante disso, o MPAC determinou a reiteração do ofício nº 253/2025, alertando que a omissão ou o atraso injustificado no atendimento das requisições pode resultar em sanções previstas na Lei da Ação Civil Pública, ou no crime de desobediência.
Como parte das diligências, o proprietário do loteamento, identificado como Sr. Bebé, será notificado a comparecer à Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira para prestar esclarecimentos sobre a regularização do empreendimento localizado na Estrada Xiburema, no bairro Eugênio Augusto Areal.
PMAC realiza 1º Encontro de Ex-Corregedores e fortalece memória institucional da Corregedoria
A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, nesta terça feira, 16, no Quartel do Comando Geral (QCG), o 1º Encontro de Ex-Corregedores da instituição. A iniciativa teve como foco a valorização da trajetória da Corregedoria, o fortalecimento da memória institucional e a troca de experiências entre gestores que, ao longo dos anos, contribuíram diretamente para a consolidação da disciplina, da hierarquia e da credibilidade da corporação.
A solenidade foi presidida pela comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, e pelo corregedor-geral da instituição, tenente-coronel Jamisson Neri, reunindo ex-chefes da Corregedoria que marcaram diferentes períodos da história da Polícia Militar do Acre.
A coronel Marta Renata destacou o caráter estratégico da iniciativa para o aprimoramento contínuo da instituição. Segundo a comandante-geral, ouvir quem já esteve à frente da Corregedoria é uma forma responsável de preservar aprendizados, alinhar boas práticas e fortalecer a atuação institucional.
“A Corregedoria é um dos pilares da Polícia Militar. Promover esse encontro é reconhecer a importância de quem já exerceu essa função e, ao mesmo tempo, aprender com suas experiências. A PMAC se fortalece quando valoriza sua história e utiliza esse conhecimento para qualificar ainda mais seus processos”, afirmou.
Durante o evento, o corregedor-geral da PMAC, tenente-coronel Jamisson Neri, apresentou um breve panorama da atuação da Corregedoria e ressaltou o papel essencial do órgão na preservação dos valores institucionais e na construção da relação de confiança com a sociedade.
“A Corregedoria desempenha um papel fundamental na Polícia Militar. É responsável pela manutenção da hierarquia, da disciplina e, principalmente, pela credibilidade institucional perante a sociedade. Todos os ex-corregedores aqui presentes deixaram um legado que temos buscado honrar por meio do nosso trabalho”, destacou.
Reconhecimento
Como forma de reconhecimento institucional, foram entregues Challenge Coins da PMAC aos ex-corregedores presentes. As moedas de desafio têm origem histórica no meio militar e simbolizam honra, pertencimento e reconhecimento por serviços relevantes prestados.
Na Polícia Militar do Acre, a entrega da Challenge Coin representa o reconhecimento àqueles que contribuíram de maneira significativa para o fortalecimento da instituição e para a excelência da atuação institucional.
