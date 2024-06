Dois jogos fecham a fase de classificação do Estadual Sub-20

oLance!

Talvez, esse confronto fosse o mais esperado primeira rodada da Eurocopa, por sua equiparidade. Porém, dentro do campo é outra história. A Espanha enfrentou a Croácia na estreia da competição e, no início da busca pelo tetracampeonato, foi completamente absoluta sobre os croatas e inaugurou o torneio com uma vitória maiúscula de 3 a 0, placar esse que refletiu o controle espanhol nos 90 minutos.

Com o triunfo, a seleção espanhola toma a dianteira e lidera o grupo B com os primeiros três pontos conquistados. O revés deixa a Croácia na lanterna da chave. No entanto, as equipes ainda aguardam o jogo entre Albânia e Itália para confirmar a situação no torneio.

Carrossel espanhol

A equipe espanhola começou a partida em ritmo de guerra, para decidir o confronto rápido. Aos seis minutos, após roubada de bola no ataque, Yamal disparou pela direita e deixou com Morata no meio, que chutou forte com a esquerda, mas parou na defesa de Livakovic.

A ligeira superioridade dos ibéricos no início do confronto seria, mais tarde, traduzida em gol. Com 28 marcados no cronômetro, Fabián Ruiz acionou Morata no meio da defesa, que foi com a bola, invadiu a área e finalizou de canhota na saída de Livakovic para abrir o placar.

Sequer deu tempo para comemorar o primeiro. Isso porque, apenas três minutos depois, veio o segundo: Fabián Ruiz foi acionado por Pedri na entrada da área, brincou com a marcação, limpou para a esquerda e arriscou rasteiro no canto de Livakovic, sem chances para o arqueiro. Mais um do rolo compressor espanhol.

A Croácia, que já estava em inferioridade significativa no placar, não demorou a acordar e assustar os adversários. Passados 33 minutos, após bola sobrada na entrada da área espanhola, Brozovic arriscou de fora no cantinho, obrigou boa defesa de Unai Simón e, no rebote, viu Majer chutar na rede, mas pelo lado de fora.

Um pouco mais tarde, aos 40, a Croácia perdeu mais uma grande chance de diminuir a vantagem rival no placar. Kramaric passeou pela defesa da Espanha e deixou para Majer, que levantou para a área e encontrou Gvardiol na segunda trave. O zagueiro chutou ao gol e viu a bola passar por Unai Simón e Budimir, antes de sair pela linha de fundo.

Uma das regras não escritas do futebol é que “quem não faz, toma”. Com 46 minutos no cronômetro, após escanteio curto, Fabián Ruiz tocou para Yamal, que cruzou no meio da defesa da Croácia e viu Carvajal aparecer desmarcado para finalizar de pé direito e marcar o terceiro tento espanhol.

O susto croata foi real

A Espanha tinha um objetivo na segunda etapa: matar o jogo. Com apenas seis minutos jogados, Morata dividiu com Pongracic, viu a bola sobrar para Pedri, que consegue tocar para Yamal. Atacante chuta de esquerda e Livakovic faz grande defesa para evitar o quarto!

A Croácia, de maneira similar, começou a segunda etapa determinada para, ao menos, diminuir a vantagem e trazer dor de cabeça para os comandados de De La Fuente. Aos nove minutos, em verdadeira blitz croata, duas chances de abrir o placar: na primeira, Stanisic chutou em Cucrella, que afastou quase em cima da linha, e, na sequência, Budimir aproveitou o rebote e cabeceou, mas viu a defesa afastar o perigo.

Enquanto a Croácia se lançava ao ataque, a Espanha buscava assustar nos contra-ataques. O país da Península Ibérica trocava passes com paciência e era constantemente pressionado pela equipe croata.

Um pouco mais tarde, aos 33 minutos, os croatas conseguiram realmente assustar. Após saída errada de Unai Simón, Majer dominou e deixou com Petkovic dentro da área, que foi derrubado por Rodri. Na cobrança do pênalti, o atacante parou no goleiro do Athletic Bilbao mas recebeu a bola no rebote e só empurrou às redes. Mas, por invasão croata na hora da penalidade, o tento foi anulado.

